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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: جلسة تشاورية بالبداري لمناقشة مقترحات المواطنين بشأن رصف الطرق وتطوير الشوارع

جلسة تشاورية بالبداري لمناقشة مقترحات المواطنين بشأن رصف الطرق وتطوير الشوارع وإنشاء كوبري الهمامية
جلسة تشاورية بالبداري لمناقشة مقترحات المواطنين بشأن رصف الطرق وتطوير الشوارع وإنشاء كوبري الهمامية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات المشروعات الخدمية والتنموية، من خلال عقد جلسات التشاور العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمناقشة مقترحات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة ممدوح جبر، رئيس المركز، عقدت جلسة التشاور العامة لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027-2028، والاستماع إلى احتياجات المواطنين ومطالبهم بشأن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والشوارع، بما يدعم خطط التنمية المحلية ويلبي متطلبات الأهالي.

وأشار إلى أن الجلسة تناولت عددًا من المقترحات المهمة، من بينها رصف شارع الدواوين حتى كوبري الري وتفرعاته بمدينة البداري، ورصف شارع الشابورة، ورصف الطريق الممتد من هندسة الري حتى مدرسة السلام الإعدادية، إلى جانب تبليط عدد من الشوارع والحارات الضيقة ببلاط الإنترلوك، فضلًا عن طرح مقترح إنشاء كوبري الهمامية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين السيولة المرورية وربط المناطق المختلفة.

وأضاف المحافظ أن المقترحات التي يتم طرحها خلال جلسات التشاور تخضع للدراسة والتنسيق مع الجهات المختصة، لتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والإمكانات والاعتمادات المالية المتاحة، مع مراعاة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المخصصة للخطة الاستثمارية.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار عقد جلسات التشاور بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل مع المواطنين وإشراكهم في تحديد أولويات التنمية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق والشوارع، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أنحاء أسيوط.

أسيوط المشاركة المجتمعية المشروعات المشروعات الخدمية جلسات التشاور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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