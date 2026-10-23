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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تسليم عقود تقنين أملاك الدولة بالبداري وتيسير الإجراءات للمواطنين

تسليم عقود تقنين أوضاع أملاك الدولة بمركز البداري
تسليم عقود تقنين أوضاع أملاك الدولة بمركز البداري
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في استكمال ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتسريع إجراءات إنهاء الملفات المستوفاة للاشتراطات القانونية، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، وضمان الاستقرار القانوني للمواطنين، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة ممدوح جبر، رئيس المركز، سلمت عقود تقنين أوضاع أملاك الدولة للمواطنين الذين استوفوا الإجراءات والاشتراطات المقررة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف التقنين، والحرص على استكمال الإجراءات القانونية وتسليم العقود للمستحقين، بما يسهم في تنظيم أوضاع واضعي اليد وتحقيق الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة.

وأضاف أن تسليم عقود التقنين يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الإجراءات القانونية للملفات المستوفاة، ويعزز جهود الدولة في إحكام إدارة أراضيها وحماية ممتلكاتها، فضلًا عن تحقيق الاستقرار للمواطنين الجادين الذين التزموا بالضوابط المحددة واستكملوا متطلبات التقنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات أملاك الدولة والجهات المعنية، مع متابعة موقف الملفات المقدمة، وسرعة فحص المستندات واستيفاء الإجراءات المطلوبة، وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن إنجاز الملفات الجادة في إطار القانون، دون الإخلال بحقوق الدولة أو الاشتراطات المنظمة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة الميدانية والإدارية لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم الدعم اللازم للمواطنين المستوفين للاشتراطات، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على المال العام، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الإدارة الرشيدة لأملاكها.

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