محافظ أسيوط: مديرية الطب البيطري تتصدر الجمهورية في التلقيح الاصطناعي

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تصدر مديرية الطب البيطري بالمحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التلقيح الاصطناعي خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد نجاحها في تلقيح 18 ألفًا و94 رأسًا، في إنجاز يعكس جهود تطوير الخدمات البيطرية ودعم الثروة الحيوانية، وتحسين السلالات ورفع معدلات الإنتاج.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد، مدير عام المديرية، كثفت جهودها الميدانية لتوسيع نطاق خدمات التلقيح الاصطناعي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في تحسين الصفات الوراثية للماشية، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، وتقديم خدمات بيطرية متطورة للمربين، دعمًا لجهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن التلقيح الاصطناعي يُعد من الوسائل العلمية المهمة لتحسين السلالات الحيوانية، لما يحققه من مردود إيجابي في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج، فضلًا عن مساعدة المربين على تطوير مشروعاتهم وتحقيق عائد اقتصادي أفضل، مؤكدًا أهمية مواصلة التوعية بأهمية هذه التقنية والتوسع في تقديم خدماتها والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بمختلف القرى والنجوع.

وأضاف المحافظ أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل المتواصل للفرق البيطرية والمتابعة الفنية المستمرة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا التقدم، ومواصلة تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمربين، مع تكثيف برامج الإرشاد البيطري وتعريف أصحاب الماشية بأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين السلالات وزيادة الإنتاج.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم المحافظة لجهود مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمربين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ودعمًا للأمن الغذائي.