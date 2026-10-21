بسبب خصومة ثأرية.. إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي بتهمة قتل شخص في أسيوط

أحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق 3 أشخاص لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم بقتل شخص أخذا بالثار بقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد سمير الطماوي، و رامي محمد سمير، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 1965 لسنة 2026 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة يفيد مقتل " عبد الحميد . إ . إ " ووجود جثته ملقاة بالطريق بجانب ترعة نزلة باقور .

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة بها طلقات نارية ، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " سيد . ف . إ " ، و " فهمي . م . ف " ، و " محمود . ن . ف " ، و " فراج . م . أ ".وأشارت التحريات إلى وجود خصومة ثأرية سابقة على خلفية مقتل شقيق المتهم الأول.

وكشفت التحقيقات انه أثناء وقوف المجني عليه أمام منزله على ترعة باقور فوجئ بالمتهمين الأول والثاني والثالث يستقلون مركبة توك توك قيادة الثالث وإحراز المتهمين الأول والثاني أسلحة نارية بندقية آلية وقام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أسفر عن مقتله وقيام المتهمان الأول والثاني بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وذلك بتحريض من المتهم الرابع.