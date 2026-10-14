محكمة جنايات الزقازيق تقضي بحبس متهم 10 سنوات في قضية اتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد ، وحازم بشير أحمد، أسامه محمد عبدالهادي وسكرتارية حاتم إمام ، سامي سمير حكمها بالحبس 10 سنوات على المتهم "هـ. م. ر. إ"، 26 عامًا، المقيم بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة في القضية رقم 1489 لسنة 2026 جنايات مركز أولاد صقر، المقيدة برقم 382 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، وأسندت إليه حيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار، هي الهيروين والميثامفيتامين (الشبو) والحشيش ونبات البانجو، إضافة إلى مخدر الإندازول كربوكسي أميد وحيازة بندقية آلية وذخيرة دون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة أنه ألقت قوات الأمن القبض على المتهم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين ومبلغ نقدي وأقر أمام النيابة بحيازة المواد المخدرة والسلاح، وأفادت التحريات بأنه كان يستخدمها في الاتجار والسلاح للدفاع عن تجارته.

وأثبتت تقارير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جواهر مخدرة مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، بينما أثبتت تقارير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط صالح للاستعمال.

تم إحالة المتهم الي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.