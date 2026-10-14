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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يتابع تحسين الخدمات بقرية بني عياض ضمن مبادرة يوم في حياة كل قرية

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

ثمن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن مبادرة «يوم في حياة كل قرية»، التي تواصل فعالياتها بالوحدة المحلية بقرية بني عياض، التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، في محطتها الثانية، بمشاركة مختلف القطاعات التنفيذية والخدمية، بهدف تلبية احتياجات الأهالي والارتقاء بمستوى المعيشة داخل القرى والعزب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، واللواء أركان حرب محمد بهاء الدين أحمد، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، والمهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، حيث شهدت القرية تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد المشكلات والعمل على حلها بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وشملت فعاليات المبادرة المرور على المخابز لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وجودة رغيف الخبز، إلى جانب متابعة توافر السلع الأساسية وطرحها بأسعار مخفضة، وتوفير أسطوانات الغاز للمواطنين.

وفي قطاع التربية والتعليم، جرى المرور على مدارس القرية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وسير اليوم الدراسي، والاطمئنان على انتظام الطابور والفصول وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

وفي القطاع الصحي، تم تقديم خدمات طبية مجانية لأهالي القرية، تضمنت الكشف الطبي وقياس السكر وضغط الدم، إلى جانب الدفع بسيارة لرش البعوض ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

كما قدم قطاع الطب البيطري خدمات مجانية للمربين، شملت تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية، وفحص الأبقار والجاموس، وتقديم الإرشادات البيطرية اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية، فيما تضمنت جهود القطاع الزراعي تقديم الإرشادات الفنية للمزارعين ومتابعة المحاصيل والوقوف على احتياجاتهم.

وفي إطار تحسين مستوى المرافق والبنية الأساسية، تابعت الجهات المعنية أعمال تسليك شبكات الصرف الصحي باستخدام معدات النافوري، والتعامل الميداني مع مشكلات الشبكات، إلى جانب رصد احتياجات القرية من أعمال الكهرباء والإنارة العامة.

كما شهدت القرية تنفيذ حملات مكثفة لرفع القمامة والتراكمات، وأعمال تسوية وتجريف وتمهيد عدد من الطرق والشوارع، مع متابعة فرق النظافة والمعدات ميدانيًا، والتوجيه بمواصلة العمل للحفاظ على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للقرية.

وشملت المبادرة كذلك استقبال المواطنين والاستماع المباشر إلى شكاواهم واحتياجاتهم، والتنسيق الفوري مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب الأهالي.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية استمرار تنفيذ مبادرة «يوم في حياة كل قرية»، باعتبارها إحدى آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والوصول بالخدمات الحكومية إلى القرى، ورصد الاحتياجات الفعلية للأهالي والتعامل مع مشكلاتهم بصورة ميدانية.

وأشار إلى أن المبادرة تقوم على تكامل الجهود بين مختلف القطاعات التنفيذية والخدمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بجودة الحياة داخل القرى والعزب بمختلف أنحاء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين يوم في حياة كل قرية

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