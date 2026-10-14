عمرو زكي ينتقد إمام عاشور بسبب صورة زيزو وبن شرقي بعد القمة

انتقد عمرو زكي، نجم الكرة المصرية السابق، تصرف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عقب مباراة القمة أمام الزمالك، بسبب ظهوره في صورة مع زميلَيه أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، معتبرًا أن ذلك قد يستفز جماهير القلعة البيضاء.

وقال عمرو زكي في تصريحات تلفزيونية: «مينفعش إمام عاشور ياخد زيزو وبن شرقي ويتصور معاهم ويستفز جمهور الزمالك بعد القمة، النادي ده ليه فضل كبير عليه».

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.