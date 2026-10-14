غضب داخل نادي الزمالك بسبب القمة.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن استياء مسؤولي القلعة البيضاء من التبريرات الغريبة التي ظهرت بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح شيكو بانزا، خلال مباراة القمة أمام الأهلي، بعد تعرضه للدفع من مروان عطية داخل منطقة الجزاء.

وأكد المصدر أن الحديث عن عدم احتساب ركلة الجزاء بسبب خروج الكرة من الملعب، واحتسابها ضربة مرمى بناءً على إشارة الحكم المساعد، أمر مثير للسخرية، مشددًا على امتلاك النادي الصور ومقاطع الفيديو التي تؤكد أن الحكم المساعد لم يرفع رايته ولم يُشر إلى خروج الكرة من الملعب أو احتسابها ضربة مرمى، على عكس كل ما تم نشره أو قوله في هذا الشأن خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر: الغريب والعجيب في الأمر هو تأكيد بعض الحكام السابقين أن الحكم المساعد أشار إلى خروج الكرة من الملعب، وهو ما جرى الاستناد إليه في تبرير عدم احتساب ركلة الجزاء، رغم أن الزمالك يمتلك، الأدلة التي تنفي حدوث ذلك.

وشدد المصدر على أن نادي الزمالك لديه جميع الإثباتات المتعلقة بالواقعة، مطالبًا بالكف عن محاولات تبرير الخطأ التحكيمي بصورة بعيدة عن الحقيقة ، ومؤكدًا أن النادي تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام بشأن الأخطاء التي شهدتها مباراة القمة من أجل الحصول على حق النادي.