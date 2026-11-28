أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل معدات وإمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية، وذلك في إطار الهجمات المتواصلة على خطوط الإمداد والبنية التحتية الداعمة للجيش الأوكراني.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، أن الاستهداف وقع خلال الليلة الماضية، في منطقة جنوب مدينة أوديسا الأوكرانية، مشيرة إلى أن العملية جاءت ضمن ضربات نفذتها القوات الروسية باستخدام الطائرات المسيّرة ضد مواقع مرتبطة بالإمدادات العسكرية الأوكرانية.

ضربات روسية تطال منشآت الطاقة والوقود والنقل

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الهجمات لم تقتصر على السفينة، بل شملت عددا من المنشآت التي قالت إنها تستخدم في دعم العمليات العسكرية الأوكرانية، ومن بينها خزان وقود في بلدة كيليا بمقاطعة أوديسا، مخصص لتخزين الوقود لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

كما أعلنت استهداف أربع قاطرات للسكك الحديدية في مقاطعات دنيبروبتروفسك وجيتومير وخاركوف، مدعية أنها كانت تُستخدم في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية.

وشملت قائمة الأهداف المعلنة أيضا محطة كهرباء «زاريتشي» بمدينة بيلا تسيركفا في مقاطعة كييف، والتي قالت موسكو إنها تسهم في توفير الطاقة للمنشآت التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

روسيا تعلن تدمير أكثر من ألف مسيرة أوكرانية

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من تدمير 1246 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في أجواء عدد من المناطق الروسية، بينها كراسنودار والقرم وبريانسك وبيلغورود وكورسك وروستوف وفورونيج، بالإضافة إلى منطقة موسكو وضواحيها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين موسكو وكييف، وتبادل الهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية وشبكات الطاقة والنقل وخطوط الإمداد.

وتعكس هذه العملية، إذا تأكدت تفاصيلها، استمرار تركيز موسكو على استهداف طرق نقل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، خصوصا عبر البحر الأسود، الذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية المهمة في مسار الحرب الروسية الأوكرانية.