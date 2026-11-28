تم إجلاء 84 راكباً من قطار بالقرب من بلدة ألدابا بمقاطعة نافارا الإسبانية بعد اكتشاف رائحة دخان داخل القطار، مما تسبب في توقف حركة السكك الحديدية المتجهة إلى فيتوريا اليوم السبت .

وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، تم تفعيل العملية استجابةً لنداء من شرطة نافارا الإقليمية لإخلاء القطار ومساعدة الركاب. وشمل المشاركون ضباطًا من شرطة نافارا الإقليمية ، ودوريتين من مركز الحرس المدني في بامبلونا - اللذان استجابا لطلب الدعم في عملية الإخلاء والمساعدة - ورجال الإطفاء ، بالإضافة إلى السلطات المحلية.

وفقا لوكالة أوروبا برس، أنه بعد مغادرة القطار، تم نقل الأشخاص الـ 84 إلى حضانة زواستي ، التي تم تجهيزها كمكان انتظار بفضل رئيس بلدية المدينة، الذي سافر إلى المرافق لتسهيل افتتاحها.

وأثناء العملية، لاحظ الضباط رائحة دخان داخل القطار وقاموا بإبلاغ خدمات الطوارئ، فقام فريق من رجال الإطفاء بفحص حالة القطار.

وبعد انتهاء التفتيش، بقيت سائقة القطار على متنه حتى تمكنت من المغادرة، بينما تم تعليق حركة القطارات المتجهة إلى فيتوريا، فيما استكمل الركاب رحلتهم على متن حافلات وفرتها شركة رينفي .