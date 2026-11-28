نشرت دار الإفتاء المصرية بيانًا أكدت فيه ضرورة تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث وإغاثة الملهوفين بدلًا من الانشغال بتصويرهم أو بث لحظات معاناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من تحويل آلام الضحايا إلى محتوى يستهدف جذب المشاهدات وتحقيق الشهرة.

وأوضحت الدار أن انتشار سلوك تصوير الحوادث والمصابين دون المبادرة إلى إنقاذهم يستدعي التمسك بقيم الرحمة والمروءة، واستحضار المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه كل من يتعرض للخطر أو يحتاج إلى المساعدة.

وأكدت أن حفظ النفس من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، وأن إغاثة الملهوف وإنقاذ المصاب واجب شرعي على كل من يستطيع القيام به، إذا لم يوجد غيره ممن يتولى هذه المهمة، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ \[المائدة: 32\]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم.

حكم قطع الصلاة لإنقاذ حياة إنسان

وضربت دار الإفتاء مثالًا على عناية الشريعة بحماية الأرواح، موضحة أن الفقهاء نصوا على وجوب قطع الصلاة المفروضة لإنقاذ نفس معصومة من الهلاك إذا تعين ذلك على المصلي.

وأكدت أن الشريعة التي تجيز بل توجب قطع الصلاة، رغم مكانتها العظيمة، لإنقاذ إنسان من الموت، لا يمكن أن تقبل انشغال الشخص بتصوير المصاب أو إجراء بث مباشر للحادث أو السعي وراء زيادة المشاهدات بدلًا من التدخل لإنقاذه.

وشددت الدار على أن تصوير المصاب مع القدرة على إغاثته، إذا كان الإنقاذ متعينًا على الشخص، يعد أمرًا محرمًا شرعًا، مشيرة إلى أن من لا يستطيع تقديم المساعدة بنفسه يجب عليه بذل ما يمكنه من جهود، مثل طلب النجدة وإبلاغ الجهات المختصة وتسهيل مهمة فرق الإنقاذ، مع الحرص على عدم تعريض نفسه أو الآخرين للخطر.

تصوير المصابين والمتوفين انتهاك لحرمة الإنسان

وأكدت دار الإفتاء أن كرامة الإنسان وخصوصيته مصونتان في حياته وبعد وفاته، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ \[الإسراء: 70\].

وأوضحت أن تصوير المصابين وهم في لحظات الألم والضعف، أو نشر صور المتوفين بطريقة تنتهك حرمتهم وتؤذي مشاعر أسرهم، أمر محرم شرعًا ويتعارض مع مكارم الأخلاق، فضلًا عما قد يسببه من أضرار نفسية شديدة لأهالي الضحايا والمصابين.

واستثنت الدار من ذلك التصوير الذي تقتضيه مصلحة معتبرة شرعًا، مثل توثيق الوقائع للمساعدة في إثبات الحقوق أو دعم عمل الجهات المختصة، بشرط ألا يتسبب في تعطيل عمليات الإنقاذ، وأن يقتصر على الحدود الضرورية مع احترام خصوصية الإنسان وكرامته.

ودعت الدار كل من يشاهد حادثًا أو يلتقي شخصًا يستغيث إلى إدراك أنه أمام إنسان له حرمة، وأسرة تنتظر عودته إليها، وأن الوقت الذي يهدره في تصوير مشاهد الألم قد يكون هو الوقت الذي يحتاج إليه المصاب لإنقاذ حياته.

وطرحت الدار تساؤلًا يدعو إلى مراجعة النفس قبل تصوير المصابين، موضحة أن الضحية قد يكون أبًا ينتظر أبناؤه عودته، أو أمًّا يترقب أطفالها رؤيتها، أو ابنًا تتعلق به قلوب والديه، متسائلة عما إذا كان الشخص يقبل أن تُنشر صور أحد أفراد أسرته في لحظات ضعفه ومعاناته، وأن تتحول مأساته إلى وسيلة لجذب التعليقات والمشاهدات.

وقف تداول مشاهد الحوادث عبر مواقع التواصل

ودعت دار الإفتاء إلى بناء مجتمع تتقدم فيه مبادرات الإنقاذ والإغاثة على استخدام الهواتف في التصوير، وتُحفظ فيه كرامة المصابين، وتُصان خصوصية المتوفين، وتُراعى مشاعر أسرهم وذويهم.

كما ناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم المشاركة في انتهاك حرمات الآخرين من خلال إعادة نشر مقاطع الحوادث وصور المصابين والمتوفين أو تداولها، مؤكدة أن الامتناع عن نشر المحتوى الذي يسبب الأذى النفسي للناس ويجرح مشاعرهم من مقتضيات الرحمة وحسن الخلق.

وشددت الدار على أن حياة الإنسان وآلامه لا يجوز أن تتحول إلى مادة للمحتوى الرقمي أو وسيلة لتحقيق الشهرة والمكاسب، مؤكدة أن من أعظم أعمال البر التقرب إلى الله بتفريج كرب المكروبين، وإغاثة المستغيثين، والحفاظ على كرامة الإنسان في أصعب لحظات حياته.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى نشر ثقافة النجدة والإغاثة، وتعزيز قيم الرحمة والتكافل والمروءة، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في حماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية، داعية الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم على المجتمع روح التراحم والتكافل، ويجنب الجميع المكاره والمحن.