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تتكامل الجهود التنظيمية في المسجد النبوي بالمدينة المنورة لإدارة الحشود وتنظيم حركة المصلين، بما يسهم في انسيابية التنقل، وتهيئة بيئة آمنة وميسّرة لأداء العبادات في أجواء من الأمن والطمأنينة.

وتتولى إدارة الحشود مهام تحديد المصليات وتنظيم نطاقاتها، وتخطيط الممرات والفصل بين المسارات، وتنظيم حركة المصلين وتوجيه تدفق الحشود، إلى جانب ضمان سهولة وصول الفرق التشغيلية والصحية والإسعافية إلى مواقع عملها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتسهم هذه الترتيبات في الحد من التقاطعات بين حركة المصلين والفرق العاملة، والمحافظة على انسيابية الحركة في الممرات والمواقع المخصصة للصلاة، بما يعزز كفاءة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية والميدانية.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة المصلين والزوار.