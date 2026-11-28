اندلعت اشتباكات اليوم السبت، بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث طالب آلاف الأشخاص باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، في أحدث حلقة من سلسلة طويلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

LIVE 🚨🚨🚨 — Violent clashes continue between protesters and police at the anti-government protest in Albania. https://t.co/p2XkGCIfZw — Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026

غاز مسيل للدموع وخراطيم مياه لصد المتظاهرين

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصد المتظاهرين الذين كانوا يرمون الحجارة ويستخدمون العصي الخشبية في محاولة لتحطيم كاميرات الشوارع ونوافذ المباني الحكومية.

🇦🇱 ALBANIA ESTALLA EN LAS CALLES Este 28 de noviembre, mientras el país celebra su Día de la Independencia, miles de albaneses salen a protestar contra el gobierno. ¿Qué exigen? https://t.co/nYRA1GkSv1 — RT en Español (@ActualidadRT) November 28, 2026

مسيرة في ذكرى الاستقلال

توافد الألبان إلى تيرانا من مختلف أنحاء البلاد وخارجها للمشاركة في المسيرة، التي تزامنت مع الذكرى السنوية الـ 114 لإعلان استقلال البلاد، وهو يوم يُحتفل به عادةً بالمناسبات الوطنية وعطلة رسمية.

ذ٠وانتشرت الشرطة على طول الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة ومنها، لإجراء عمليات تفتيش للمركبات.

"جئت خصيصًا للاحتجاج.. نحن مواطنون بلا دولة"

قال أريان ليشي، البالغ من العمر 33 عامًا والذي سافر إلى تيرانا من المملكة المتحدة: "لقد جئت إلى هنا خصيصًا للمشاركة في الاحتجاج. لماذا؟ لأننا نعاني منذ زمن طويل.. لقد انتشرنا في أنحاء أوروبا والعالم، وكأننا مواطنون بلا دولة.. نحن أشبه بمواطنين بلا جنسية".

وأضاف ليشي، أن الأحزاب السياسية التي كانت موجودة في ألبانيا منذ سقوط الشيوعية في التسعينيات “لم تعد تمثل أحداً”.

وتابع: "يجب أن تفسح المجال لجيل جديد من المثقفين والأشخاص الذين لديهم مصلحة أكبر في مستقبل البلاد".

من مشروع سياحي إلى حركة "الفلامنجو"

كان احتجاج يوم السبت جزءًا من سلسلة من المظاهرات التي بدأت في أواخر مايو، والتي اندلعت في البداية بسبب معارضة مشروع سياحي فاخر كبير على الساحل الجنوبي لألبانيا، والذي يرتبط بشركة استثمارية أسسها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأصبحت الاحتجاجات تُعرف باسم حركة "الفلامنجو"، وتلتها مظاهرات طلابية في سبتمبر، تحوّل العديد منها إلى أعمال عنف، حيث طالب الطلاب بتحسين التعليم ومستويات المعيشة، وقد اتسع نطاق المطلب الرئيسي للمتظاهرين ليشمل المطالبة باستقالة راما.

هتافات "استقالة!" في ساحة سكاندربج

وهتف المتظاهرون "استقالة!" أثناء تجمعهم في ساحة سكاندربج الرئيسية في تيرانا.

وقال الطالب جونا فاسيلي: "لقد خرجنا للمطالبة بحقوقنا. لقد طفح الكيل. أصبحت الحياة صعبة للغاية. نحن نطالب بتغيير النظام بأكمله".

وقالت سوزانا جيتا، وهي متقاعدة، إنها تتظاهر نيابة عن الشباب وعن أمثالها "الذين يعيشون على 120 يورو فقط شهريًا. نأمل أن يزول هذا النظام، وأن يرحل إيدي راما، وأن ينتهي هذا الفساد".