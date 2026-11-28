تحدث سائق ناقلة منتجات بترولية عن الضغوط التي يتعرض لها أثناء عمله على الطرق، مؤكدًا أن نظرات الخوف من المواطنين وتصويرهم له أثناء القيادة جعلته يشعر بالارتباك والقلق.

وقال السائق، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «بقيت مرتبك وخايف وأنا سايق، الناس كلها حواليا على الطريق خايفة مني وبيصوروني، وأنا سائق على الطريق».

وأضاف أنه يعمل في نقل المنتجات البترولية، وينقل كميات كبيرة من الوقود يوميًا من الإسكندرية إلى أبو سمبل، مشيرًا إلى أن سائقي نقل الوقود يواجهون صعوبات وضغوطًا كبيرة بسبب معوقات الطريق.

وأوضح أن سائقي النقل يحققون نحو 4400 رحلة يوميًا لنقل الوقود، الذي يصل إلى محطات البنزين والقطارات والمطارات والمزارع، مؤكدًا أهمية عملهم في استمرار إمدادات الوقود.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الميكروباصات والركاب الذين يعترضون طريقه أو يضيقون عليه الحركة يزيدون من صعوبة مهمته، خاصة مع حجم الناقلة وطبيعة حمولتها.