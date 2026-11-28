أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ولودر بطريق مصر الفيوم الصحراوي وتحديدا عند مدخل قرية البرم التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

بلاغ بوقوع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومعدة ثقيلة لودر عند مدخل البرم بطريق مصر الفيوم الصحراوي ووجود عدد من المصابين.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين حيث جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات التصادم.