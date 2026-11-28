حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التسرع في الاعتماد على الملابس الصيفية، مع اقتراب موعد الانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة، مؤكدة أهمية الاستعداد للأجواء الشتوية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت منار غانم، خلال صباح الخير يا مصر، أن البلاد تشهد اعتبارًا من يوم الاثنين 30 نوفمبر انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهو ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة الملابس المناسبة، وعدم الاكتفاء بالملابس الصيفية خلال هذه الفترة.

منار غانم: لا تعتمدوا على الملابس الصيفية

وناشدت المواطنين الحذر عند اختيار الملابس، خاصة مع التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء ملابس أقرب إلى الملابس الشتوية، لا سيما خلال فترات الليل التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وأكدت أهمية مراعاة الفروق بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، وعدم الانخداع بالأجواء المعتدلة نهارًا، مع الاستعداد لانخفاض الحرارة خلال الفترات المتأخرة من اليوم.

درجات الحرارة اليوم السبت 28 نوفمبر 2026

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت على عدد من المناطق ما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى من 23 إلى 24 درجة، والصغرى من 13 إلى 14 درجة

السواحل الشمالية: العظمى من 22 إلى 24 درجة، والصغرى من 14 إلى 16 درجة

شمال الصعيد: العظمى من 25 إلى 26 درجة، والصغرى من 12 إلى 13 درجة

جنوب الصعيد: العظمى من 32 إلى 33 درجة، والصغرى من 17 إلى 18 درجة

درجات الحرارة في المحافظات اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات كالتالي:

القاهرة: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

الإسماعيلية: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة

مطروح: العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة

شرم الشيخ: العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

أسوان: العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع التغيرات الجوية المرتقبة بداية الأسبوع، ما يتطلب متابعة النشرات الجوية والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد، خاصة فيما يتعلق باختيار الملابس المناسبة خلال فترات انخفاض درجات الحرارة.