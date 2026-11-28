أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) اليوم السبت، عن تفشي فيروس نوروفيروس على متن سفينة سياحية تابعة لشركة "برينسيس كروزس"، تسبب في إصابة 268 شخصًا خلال رحلة انطلقت من فورت لودرديل في ولاية فلوريدا.

233 راكبًا و35 من الطاقم بين المصابين

حدث التفشي على متن سفينة "كاريبيان برينسيس"، التي عادت إلى فورت لودرديل في 23 نوفمبر بعد رحلة استغرقت 12 يومًا بدأت في 11 نوفمبر.



وسجل تقرير التفشي الصادر عن مركز السيطرة على الأمراض بتاريخ 24 نوفمبر، إصابة 233 راكبًا و35 من أفراد الطاقم بأمراض معوية، تمثلت أعراضها في القيء والإسهال.وكان على متن السفينة 2936 راكبًا و1132 من أفراد الطاقم، لتمثل الحالات المُبلّغ عنها 7.9% من الركاب و3.1% من أفراد الطاقم.

وتم الإبلاغ عن التفشي لأول مرة إلى برنامج صحة السفن التابع للمركز في 15 نوفمبر، قبل أن تحدد الوكالة لاحقًا فيروس نوروفيروس باعتباره العامل المسبب.

"برينسيس كروزس" تكثف إجراءات التعقيم



أفادت مراكز السيطرة على الأمراض بأن الشركة وطاقم السفينة قاموا بزيادة إجراءات التنظيف والتعقيم بعد الإبلاغ عن التفشي.

وشملت الاستجابة جمع عينات من البراز من الأشخاص الذين أبلغوا عن أعراض معوية، وعزل الركاب وأفراد الطاقم المرضى للحد من انتشار المرض.

كما أجرى برنامج صحة السفن استجابة ميدانية، شملت تقييمًا بيئيًا وتحقيقًا في التفشي، لمساعدة السفينة على السيطرة على انتشاره.

وأكدت الشركة في وقت سابق أن عددًا محدودًا من الضيوف أبلغوا عن إصابتهم بمرض معوي خفيف، وقالت في بيان نقلته قناة "WFLA": "بينما لم يتأثر معظم الضيوف، فإننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب"، مضيفة أن طاقمها طبق بروتوكولات صحية معززة، بما في ذلك إجراءات تنظيف وتطهير شاملة.

تحذيرات واحتياطات للركاب

أصدر مركز السيطرة على الأمراض احتياطات لركاب السفن السياحية، ناصحًا إياهم بغسل أيديهم باستمرار، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.

كما دعا من تظهر عليهم أعراض المرض إلى الاتصال بالمركز الطبي على متن السفينة في أسرع وقت ممكن واتباع توصيات الطاقم الطبي.

وطالب الركاب الذين يشهدون إصابة شخص ما بالمرض بمغادرة المنطقة المجاورة وإبلاغ طاقم السفينة إذا لم يتم إبلاغهم بالفعل.

فيروس شديد العدوى

وفقًا لإرشادات المركز، فإن فيروس نوروفيروس شديد العدوى ويمكن أن ينتشر من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب، أو الطعام أو السوائل الملوثة، أو الأسطح الملوثة.



وتظهر الأعراض عادة بعد 12 إلى 48 ساعة من التعرض للفيروس. وبالإضافة إلى القيء والإسهال، قد يُسبب الغثيان وآلام المعدة والحمى والصداع وآلام الجسم.

ويتعافى معظم المصابين في غضون يوم إلى ثلاثة أيام، مع العلم أن الجفاف قد يُشكل خطرًا.

وأوضح المركز أن الحالات الـ 268 المبلغ عنها تغطي رحلة 11-23 نوفمبر بأكملها، ولا تعني أن جميع المصابين كانوا مرضى في نفس الوقت.

ويسرد متتبع تفشي الأمراض على متن السفن السياحية التابع للمركز 6 حالات تفشي لفيروس نوروفيروس على متن السفن السياحية في عام 2026.