كشفت تفاصيل جديدة عن حادثة 13 نوفمبر في قاعدة لاكنهيث الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث صدّت الدفاعات الأمريكية نحو 6 طائرات بدون طيار لم يتم استعادتها أبدًا.

"فايننشال تايمز": إيران مشتبه بها

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم السبت، نقلًا عن مصادر مطلعة على الحادث، أن إيران مشتبه بها في تورطها في هجوم بطائرات بدون طيار فوق قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة في بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن نحو 6 طائرات مسيّرة حلقت حول قاعدة لاكنهيث في سوفولك، حيث صدرت أوامر للأفراد الأمريكيين بالاحتماء في أماكنهم، وتمكنت أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة الأمريكية من إبعادها، لكن لم يتمكن أي من الأفراد البريطانيين أو الأمريكيين من استعادة الطائرات.



وأشارت الصحيفة إلى أن عدم استعادة الطائرات المسيّرة لم يوضح ما إذا كانت تحمل أسلحة أو معدات مراقبة أو حمولات أخرى.



الإفراج بكفالة عن 5 أشخاص

وفي سياق متصل، أُفرج بكفالة عن 5 أشخاص أُلقي القبض عليهم في إطار تحقيق بشأن متفجرات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وذلك بعد ظهر يوم الاثنين.

وأقرّ سلاح الجو الأمريكي بالحادثة حينها، قائلًا إنه استجاب لبلاغ عن نشاط طائرات مسيّرة غير مصرح به، وأنه لم يتأثر أي من الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية.

وأبلغت وزارة الدفاع البريطانية وكالة "رويترز" أن الشرطة العسكرية وشرطة مقاطعة سوفولك تعاونتا مع أفراد الأمن التابعين لسلاح الجو الأمريكي للاستجابة للحادث، وأن القاعدة عادت لاحقًا إلى إجراءاتها الأمنية المعتادة.

أكبر قوة مقاتلة أمريكية في أوروبا

تستضيف قاعدة لاكنهيث الجناح المقاتل الثامن والأربعين، وهو أكبر قوة مقاتلة أمريكية في أوروبا، ويشغل الجناح 4 أسراب جاهزة للقتال مجهزة بطائرات "إف-15 إي سترايك إيجل" و"إف-35 إيه لايتنينج 2".

مخاوف متكررة في القواعد البريطانية

يأتي هذا التقرير في أعقاب مخاوف أمنية أخرى بشأن القواعد البريطانية التي تستخدمها القوات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح الشهر الماضي بأن تهديدًا مرتبطًا بإيران في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد قد دفع إلى سحب قاذفات "بي-1" الأمريكية، فيما نفت طهران تورطها في حادثة فيرفورد وغيرها من الأنشطة العدائية المزعومة في بريطانيا.

بريطانيا تعزز أمن المواقع العسكرية

وخصصت بريطانيا مبلغًا إضافيًا قدره 470 مليون جنيه إسترليني على مدى 4 سنوات لتحسين الأمن في المواقع العسكرية.

وفي رد مكتوب على استفسار برلماني يوم الثلاثاء، ذكرت وزارة الدفاع أن الحوادث الأخيرة دفعت إلى تشديد اليقظة ومراجعة التدابير الوقائية، لا سيما حول الأصول الحيوية والمواقع الحساسة.