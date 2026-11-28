شهدت جامعة كفر الشيخ سلسلة من المحاضرات العلمية ضمن فعاليات دورة «الهوية الدينية وقضايا الشباب»، تناولت عددًا من القضايا الفكرية والسلوكية والإعلامية التي تمس واقع الشباب، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين، حيث تنوعت الموضوعات بين سبل التحرر من الإدمان السلوكي الخفي، وترسيخ الميثاق الأخلاقي لاستخدام وسائل الإعلام الرقمي، وبيان أهمية الدين في الإجابة عن الأسئلة الوجودية الكبرى التي تشغل العقل الإنساني.

وفي محاضرته التي جاءت بعنوان «التحرر من الإدمان الخفي.. كيف تنتصر على الإباحية؟»، تناول الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية، الأبعاد النفسية والسلوكية والدينية لهذه الظاهرة، منطلقًا من تساؤلات تتعلق بأسباب تكرار الإنسان لسلوكيات يدرك أضرارها ويندم عليها، والعوامل التي تدفعه إلى العودة إليها رغم رغبته في التخلص منها، موضحًا أن وجود الشهوة ليس عيبًا في الإنسان، بل جزء من فطرته التي جاء الإسلام لتنظيمها وتهذيبها، وليس لإلغائها، وأن الفارق الجوهري يكمن في قدرة الإنسان على إدارة رغباته وعدم التحول إلى أسير لها، مشيرًا إلى أن المجاهدة الحقيقية تبدأ من المسافة الفاصلة بين وجود الرغبة والاستجابة لها.

وأكد عضو المكتب الفني لفضيلة المفتي أن التعامل مع الإدمان السلوكي لا ينبغي أن يقتصر على بيان الحكم الشرعي، وإنما يتطلب فهم أسبابه النفسية والاجتماعية والسلوكية، والاستعانة بالأساليب العلمية والعلاجية المتخصصة، لافتًا إلى أن بعض الممارسات الخاطئة قد تكون محاولة للهروب من الضغوط النفسية أو الوحدة أو الملل، وأن الحرية الحقيقية لا تتمثل في قدرة الإنسان على فعل كل ما يريد، وإنما في امتلاكه القدرة على الامتناع عما لا ينبغي، كما استعرض سبعة أصول للوقاية والعلاج، تشمل الوقاية قبل العلاج، وبناء الرقابة الداخلية واستشعار مراقبة الله، وإدارة الشهوة لا إنكارها، وحسن استثمار الوقت والطاقة، واختيار البيئة والصحبة المساعدة، وعدم اليأس عند التعثر، والجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، مشددًا على أن تكرار التعثر لا ينبغي أن يقود إلى اليأس من رحمة الله أو التوقف عن مجاهدة النفس وإصلاحها.

من جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام العجمي، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية ووكيل كلية التربية بجامعة الأزهر، في محاضرته التي حملت عنوان «الميثاق الأخلاقي لوسائل الإعلام الرقمي»، أهمية وجود ميثاق أخلاقي ينظم التعامل مع المنصات والوسائل الإعلامية الرقمية، في ظل ما أتاحته هذه الوسائل من فرص واسعة للتواصل وتبادل المعرفة والوصول إلى المعلومات، وما صاحب ذلك من مخاطر وتحديات تستوجب تنمية الوعي والمسئولية لدى المستخدمين، موضحًا أن التعامل الواعي مع الفضاء الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها طبيعة التحولات المتسارعة في وسائل الاتصال، بما يستدعي الالتزام بمجموعة من المبادئ والقيم الأخلاقية التي تحكم إنتاج المحتوى وتداوله والتفاعل معه.

في السياق ذاته، تناول رئيس قسم أصول التربية بجامعة الأزهر عددًا من المحاور التطبيقية التي تستهدف تمكين الشباب من الاستخدام المسئول للإعلام الرقمي، وفي مقدمتها آليات التحقق من الأخبار والمعلومات قبل تداولها، ومواجهة الشائعات والمحتوى المضلل، وتعزيز حضور الهوية الدينية في المجال الرقمي، إلى جانب توضيح حقوق المستخدم الرقمي وواجباته، وطرح مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد الشباب على توظيف هذه الوسائل بصورة إيجابية ومسئولة.

بدوره، ناقش الأستاذ الدكتور خالد حسب الله، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ جامعة الأزهر، في محاضرته التي جاءت بعنوان «الأسئلة الوجودية الكبرى»، طبيعة التساؤلات الفطرية التي تشغل العقل الإنساني حول حقيقة الوجود والغاية من الحياة ومصير الإنسان وعلاقته بالخالق وحقيقة الموت وما بعده، مؤكدًا أن الدين يمثل ضرورة إنسانية لا غنى عنها، ليس على المستوى العقلي فحسب، وإنما كذلك على المستويات النفسية والاجتماعية والأخلاقية، إذ لا يستطيع الإنسان أن يبلغ الطمأنينة والسعادة الحقيقية بعيدًا عن الهداية الدينية، كما لا يمكن أن يستقيم بناء المجتمع وتترسخ منظومة القيم والأخلاق بمعزل عن توجيهات الدين السماوي الصحيح، مشيرًا إلى أن هذه الأسئلة ليست طارئة على الإنسان، وإنما تنبع من طبيعته العقلية وتفرض نفسها على تفكيره وتدفعه باستمرار إلى البحث عن إجابات تطمئن إليها نفسه ويستقر إليها عقله.

في السياق نفسه، أوضح أستاذ الدراسات الإسلامية أن الفلسفة والعلوم الإنسانية والتجريبية، على اختلاف مناهجها ومجالاتها، لا تملك وحدها تقديم إجابات حاسمة وشاملة عن الأسئلة المتعلقة بحقيقة الوجود والغاية من الخلق والمصير الإنساني؛ نظرًا إلى حدود أدواتها ومناهجها، مؤكدًا أن الوحي الإلهي هو المصدر الذي يقدم الإجابات اليقينية التي تجمع بين إقناع العقل وطمأنينة القلب، مبينًا أن الإنسان مخلوق مكرم، وأن الغاية من وجوده تتمثل في عبادة الله تعالى وعمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف فيها، وأن الموت ليس نهاية الحياة، وإنما انتقال من دار إلى دار، يعقبه البعث والحساب والجزاء على ما قدمه الإنسان في دنياه، وبذلك تتكامل الإجابة الدينية عن الأسئلة الوجودية الكبرى، بما يعزز وعي الشباب بحقيقة هويتهم وغاية وجودهم ومسؤوليتهم في الحياة.

هذا وقد شهدت الفعاليات تفاعلًا ملحوظًا بحضور الأستاذة الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالجامعة.

واختُتمت المحاضرات بتأكيد أهمية تكامل الجوانب الدينية والتربوية والنفسية والإعلامية في بناء وعي الشباب وتحصينهم من التحديات المعاصرة، حيث عكست موضوعاتها تنوع القضايا التي تواجه الأجيال الجديدة، والحاجة إلى التعامل معها بمنهج يجمع بين التأصيل الديني الصحيح والفهم العلمي والوعي بالواقع، بما يسهم في ترسيخ الهوية الدينية، وتنمية المسئولية الأخلاقية، وتعزيز قدرة الشباب على مواجهة الأفكار والسلوكيات السلبية، وبناء شخصية متوازنة قادرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.