خلال جولته اليوم بمحافظة بني سويف، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال توسعات محطة مياه الشرب بقرية أشمنت، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وفي مستهل جولته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب، والتوسع في قدراتها الإنتاجية، بما يواكب الزيادة السكانية والاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن مشروعات مياه الشرب تمثل أحد المكونات الرئيسية لجهود تحسين جودة الحياة بالقرى المصرية بجميع محافظات الجمهورية، لاسيما بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعمل على تنفيذ خطة لإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب، للإسهام في تطوير منظومة المياه، وتحسين نوعيتها، بما يضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية بمختلف المناطق.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أشار إلى أن أعمال التوسعات تم تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن جهود تطوير منظومة مياه الشرب.

من جانبه، أشار اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، إلى أن توسعات محطة مياه الشرب بقرية أشمنت تمثل إضافة مهمة لمنظومة مياه الشرب بمحافظة بني سويف، وتبلغ طاقتها 51 ألف متر مكعب يوميًا، لافتاً إلى أن المشروع يدعم خدمة توصيل مياه الشرب لمركزي ناصر والواسطى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة ويضمن تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

كما لفت اللواء مهندس أمين شوقي، إلى أن أعمال التوسعات بالمحطة تشمل: طلمبات المياه العكرة، وبئر التوزيع، والمرشحات، وطلمبات غسيل المرشحات، والخزان الأرضي، وطلمبات المياه المرشحة، ومهمات الكلور، إلى جانب المولد، ومبنى المحولات، وبيارة تجميع الروبة وأحواض تركيزها، وعنبر طلمبات الروبة المركزة، ومبنى التجفيف الميكانيكي، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال بالمشروع بنسبة 100%.

وخلال الجولة، تعرف رئيس مجلس الوزراء على مراحل منظومة تنقية المياه ومكونات التشغيل، ودور التوسعات في زيادة كميات المياه المنتجة وتحسين ضغوط الشبكات، بما يسهم في الحد من مشكلات ضعف المياه، وتحقيق قدر أكبر من الانتظام في وصولها إلى المنازل والمنشآت.