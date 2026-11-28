أكد الإعلامي محمد المحمدي أن منصات التواصل الاجتماعي أحدثت تحولًا كبيرًا في صناعة الإعلام، بعدما أصبحت مصدرًا للرزق وفرصة متاحة أمام أي شخص يمتلك القدرة على استخدامها وتقديم محتوى يجذب الجمهور، مشيرًا إلى أن المنافسة بين الإعلام التقليدي وصناع المحتوى الرقمي باتت تفرض واقعًا إعلاميًا جديدًا.

وأوضح محمد المحمدي أن الفارق بين الإعلامي واليوتيوبر لا يرتبط فقط بالأدوات أو طبيعة المنصة، وإنما يمتد إلى القدرة على التواصل مع الجمهور والتحدث بلغته والوصول إليه بأسلوب قريب من اهتماماته وتفكيره.

وضرب مثالًا بأحد نجوم نادي برشلونة السابقين، الذي اكتشف فكرة جديدة من خلال موقف عابر داخل أحد المطاعم، عندما لاحظ إقبال أحد الأشخاص على التقاط الصور مع نجم شهير، قبل أن يكتشف أن هذا الشخص صانع محتوى على يوتيوب، نجح في تحقيق شهرة واسعة بفضل أسلوبه البسيط وقدرته على مخاطبة الناس والتفاعل معهم.

وأشار إلى أن هذا النموذج يعكس حجم التحول الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي، وكيف أصبح التأثير الجماهيري لا يرتبط بالضرورة بالنجومية التقليدية، بل بامتلاك فكرة مميزة وأسلوب قادر على جذب المتابعين.

وأوضح محمد المحمدي أن ظهور جيل Z أحدث تغييرًا في طبيعة العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام، بعدما أصبح الشباب أكثر ارتباطًا بمنصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى، الذين نجحوا في مخاطبتهم بلغتهم وبأساليب تتناسب مع اهتماماتهم، وهو ما يفرض على الإعلام التقليدي تطوير أدواته لمواكبة هذا التحول.



جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «الإعلام وبناء الوعي بين حرية التعبير ومسؤولية التأثير في عصر التحول الرقمي»، ضمن فعاليات المنتدى الثالث لحزب الشعب الجمهوري، بحضور الإعلامي خيري رمضان، والكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس تحرير موقع تحيا مصر، والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، والإعلامية سهام صالح، والإعلامي محمد المحمدي، والنائب زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، والنائب نور الدين مصطفى أمين أمانة الشؤون الصحية المركزية بالحزب.