استوقف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته في مركز طب أسرة بني عدي بمحافظة بني سويف، عددا من السيدات لحل مشكلاتهم.

واستمع رئيس مجلس الوزراء الي شكوى احد السيدات التي أوضحت ان زوجها حدث لها حادثة ولديها 5 أطفال وتتقاضى 700 جنيه من برنامج تكافل وكرامة وتريد الحصول علي مساعدة مالية اخري للمساعدة علي أعباء الحياة حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بحل مشكلاتها فورا.

كما استمع مدبولي لمشكلة سيدة اخري تعمل بعقد بالصحة منذ 5 سنوات ولم يتم تعيينها حتي الآن فوجه رئيس مجلس الوزراء بحل مشكلتها وتعيينها.

كما أجري رئيس الوزراء حوار مع احدى المترددين علي وحدة طب الاسرة لمعرفة إذا كان هناك اي مشكلات في صرف الأدوية او الكشف بالمركز.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ صباح اليوم، زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف؛ لتفقد عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والتنموية، في عدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على مستجدات العمل بها، والتعرف على ما تحقق من في مختلف القطاعات، ومتابعة جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، ونائبه الدكتور بلال حبشي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتتضمن زيارة رئيس مجلس الوزراء تفقد عدد من المشروعات الصناعية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى، كما تشمل الجولة تفقد محطة القطار الكهربائي السريع «الفيوم/بني سويف»، ومحطة لمعالجة الصرف الصحي، وكذلك تفقد توسعات محطة مياه الشرب، كما تتضمن تفقد مركز طب الأسرة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، فضلًا عن تفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الشاملة بمدينة بني سويف.