علق الشيخ أحمد تركي، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ، على الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يؤديان الصلاة على الطريق الدائري، واصفًا الصلاة في هذا المكان بأنها «صلاة باطلة ومظهر لإيمان مغشوش».

وقال أحمد تركي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها.

وأضاف تركي مستشهدًا بحديث نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، هي المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ المصري أن الصلاة في قارعة الطريق لا تصح عند المسلمين، منتقدًا ما وصفهم بالمتنطعين الذين يقدمون على مثل هذه التصرفات.

واستشهد تركي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون» .

حكم مخالفة قواعد المرور

وفي سياق آخر أكدت دار الإفتاء المصرية أن الالتزام بقواعد المرور وآدابه لا يقتصر على كونه واجبًا قانونيًا، وإنما يمثل واجبًا شرعيًا ووطنيًا، مشيرة إلى أن احترام هذه القواعد يحقق مقاصد الشريعة في حماية الأرواح والممتلكات وصيانة حقوق الآخرين، وأن المسلم يُثاب على الالتزام بها إذا قصد امتثال أحكام الشرع والمحافظة على سلامة الناس.

وأوضحت الدار، في بيان لها، أن مخالفة القواعد المرورية محرمة شرعًا، وأن الإثم يزداد بحسب ما تسببه المخالفة من أضرار ومفاسد تهدد أمن المجتمع وتعرض حياة أفراده للخطر.

حفظ النفس والمال من مقاصد الشريعة

وأشارت دار الإفتاء إلى أن وجوب الالتزام بقوانين المرور يرتبط بعدد من المقاصد والثوابت الشرعية، يأتي في مقدمتها حفظ النفس والمال، باعتبارهما من الضرورات الخمس الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية برعايتها وصيانتها.

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ \[البقرة: 195\]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ \[النساء: 29\]، مؤكدة أن تعريض النفس أو الآخرين للهلاك يتعارض مع تعاليم الإسلام.

وأضافت أن قوانين المرور وُضعت لتنظيم حركة السير وتحقيق الأمن والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات، ولذلك فإن الالتزام بها يدخل في طاعة ولي الأمر فيما يحقق المصلحة العامة، امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ \[النساء: 59\].

ولفتت الدار إلى أن من الأسس الشرعية التي تؤكد ضرورة احترام قواعد المرور قاعدة منع الضرر، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: «لا ضَرر ولا ضِرار»، إلى جانب الالتزام بحق الطريق وكف الأذى عن المارة، موضحة أن الإسلام جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، ومن ثم فإن تعريض الآخرين للخطر نتيجة مخالفة القواعد المرورية يتنافى مع أحكام الشريعة ومقاصدها.

