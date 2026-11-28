أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن طرح 47 طن تقاوي قمح خبز معتمدة من الأصناف عالية الجودة، سدس 1، وجميزة 11، وعرضها للبيع بمنفذ بيع منتجات كلية الزراعة بمقري الجامعة القديم والجديد.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني ، أنه تم التوسع فى زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة داخل مزارع الكلية، ومنها محصول القمح الذي يعد من أكثر المحاصيل الزراعية التى تعطي لها الدولة أهمية كبيرة، بهدف زيادة الإنتاجية وتوفيره بالأسواق لسد الفجوة الغذائية بالمجتمع.

وأضاف أن تقاوي القمح التي تم طرحها للبيع بالأسواق منتخبة وراثياََ ومحسنة، تقنياََ من أجل الحصول على محصول وفير ملائم للمناخ بمحافظات الصعيد، وهي من الأصناف عالية الجودة والإنتاجية والمختارة بعناية للتغلب على آثار التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور محمد نصرالدين حمدون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، إلى أن الجامعة تسعى إلى تأدية دورها الخدمي والمجتمعي على الوجه الاكمل، وتحرص على دعم خطة الدولة فى توفير السلع الإستراتيجية والمساهمة فى توفير الأمن الغذائي.

وقال الدكتور زينهم شيخون عميد الكلية، إن الكلية بما تمتلكه من قدرات وكوادر بشرية متميزة في المجال الزراعي تساهم في خدمة المجتمع السوهاجي، وتقديم أفضل أصناف التقاوي للمزارعين، من خلال ما يتم تقديمه من أبحاث علمية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأشار إلى أن أصناف تقاوي القمح المعروضة للبيع تتميز بتحملها لدرجات الحرارة العالية، تستهلك كميات قليلة من المياه، ولها القدرة على تحمل الجفاف وتغيرات المناخ.