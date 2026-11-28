أطلق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية صفحة إلكترونية رسمية متكاملة لمشروع "التلسكوب المصري الكبير"، باللغتين العربية والإنجليزية، لتكون مرجعا علميا ومعلوماتيا موحدا للتعريف بالمشروع القومي، وأهدافه ومواصفاته الفنية وأهميته البحثية، في إطار جهود مصر لتعزيز قدراتها في مجال علوم الفضاء والفلك والارتقاء بمكانتها على خريطة البحث العلمي الدولي.

وأوضح المعهد، في بيان اليوم /السبت/ - أن الصفحة الجديدة تستعرض مختلف محاور المشروع، وفي مقدمتها إنشاء تلسكوب بصري جديد بقطر 6.5 متر، مقرر إقامته على قمة جبل الرجوم بجنوب سيناء، بما يتيح توفير إمكانات رصد فلكي متقدمة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين المصريين لدراسة الأجرام والظواهر الفلكية وإجراء أبحاث علمية متخصصة.

وأشار المعهد إلى أن اختيار جبل الرجوم لإقامة المشروع جاء بعد دراسات علمية شملت مسح 20 قمة جبلية في مصر، ثم المفاضلة بين 7 مواقع مرشحة في جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، وفقًا لعدد من المعايير، من بينها الغطاء السحابي، وبخار الماء، والرطوبة، وسرعة الرياح، ودرجات الحرارة، والأتربة العالقة، والتلوث الضوئي، ومخاطر الزلازل.

وأسفرت الدراسات عن اختيار الموقع رقم 3 بجنوب سيناء، المطابق جغرافيًا لجبل الرجوم، نظرًا لما يتمتع به من سماء أكثر ظلامًا، وانخفاض مستويات بخار الماء والأتربة، وهدوء الرياح، وانخفاض مخاطر الزلازل، فضلًا عن اعتدال درجات الحرارة، مع تقديرات بتوافر نحو 305 ليالٍ صالحة للرصد الفلكي سنويًا.

واوضح المعهد، أن قمة جبل الرجوم ترتفع بنحو 1626 مترا فوق سطح البحر، وتقع على بعد نحو 54 كيلومترا شمال مدينة سانت كاترين، ونحو 280 كيلومترا من القاهرة، وهو ما يوفر ظروفًا مناسبة لإجراء عمليات الرصد بعيدا عن مصادر التلوث الضوئي الناتجة عن المدن الكبرى.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية، يعتمد المشروع على مرآة رئيسية بقطر 6.5 متر، تبلغ مساحة تجميع الضوء بها 33.18 مترًا مربعًا، بما يجعل قدرتها على جمع الضوء أكبر بنحو 11.95 مرة مقارنة بتلسكوب مرصد القطامية، الذي يبلغ قطر مرآته 1.88 متر.

ومن المقرر أن يتيح التلسكوب الرصد في نطاق الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة، مع استخدام تقنيات البصريات النشطة والاستعداد لإضافة البصريات التكيفية لتصحيح تأثير الاضطرابات الجوية وتحسين جودة الصور الفلكية، فضلًا عن الاعتماد على منظومة طاقة شمسية هجينة مستقلة عن الشبكة الكهربائية.

ويستهدف المشروع دراسة عدد من الموضوعات الفلكية المتقدمة، تشمل المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وتطور الكون، والكواكب خارج المجموعة الشمسية، فضلًا عن رصد الظواهر الفلكية سريعة التغير، مثل انفجارات أشعة جاما والمستعرات العظمى، وتتبع الكويكبات، ودراسة الظواهر المرتبطة بموجات الجاذبية.

وأكد المعهد أن أهمية المشروع تتجاوز تطوير البنية التحتية الفلكية في مصر، إذ يسهم في سد فجوة جغرافية في شبكة المراصد الفلكية العالمية، حيث لا يوجد حاليًا في شمال أفريقيا أو العالم العربي أو منطقة الشرق الأوسط تلسكوب متعدد الأغراض بهذه الفئة من الأقطار، بما يتيح تعزيز مشاركة الباحثين المصريين والإقليميين في المشروعات والأبحاث الفلكية الدولية.

وفي هذا السياق، اوضح المعهد أن مرصد سيناء الفلكي يمثل امتدادًا لتاريخ مصر في علوم الفلك، الذي يمتد لنحو قرنين، بدءا من مرصد بولاق عام 1839، ثم مرصد العباسية عام 1864، ومرصد حلوان عام 1903، وصولا إلى مرصد القطامية الذي بدأ تشغيله عام 1964.

ومن المقرر ألا يتوقف مرصد القطامية عن العمل مع إنشاء التلسكوب الجديد، بل يستمر في أداء مهامه في رصد الأجرام السماوية اللامعة والكويكبات وتتبع الأقمار الصناعية، مع التوجه لتحويله إلى مركز تدريب دولي.

كما تتضمن الخطط المستقبلية للمشروع إنشاء «مدينة سيناء الفلكية» المتكاملة، بما يتيح استضافة أنشطة متخصصة في الفلك الراديوي، إلى جانب إنشاء محطة لرصد الزلازل، بما يعزز التكامل بين التخصصات العلمية المختلفة.

وبحسب الجدول الزمني المنشور، بدأت الإجراءات الرسمية للمشروع بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2265 لسنة 2016، ثم أجريت الدراسات الخاصة باختيار الموقع خلال الفترة من 2017 إلى 2022، أعقبها إعداد الموقع ووضع حجر الأساس خلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى أبريل 2024.

كما جرى تركيب محطة اختبارات الموقع بجبل الرجوم منذ يوليو 2024، واكتمل تجهيزها في نوفمبر 2025، بالتعاون مع خبيرين ألمانيين، وتضم جهازًا لقياس جودة الرؤية الفلكية، ومحطة للأرصاد الجوية، وكاميرا لمراقبة السماء بالكامل، وترسل بياناتها إلى مقر المعهد بحلوان على مدار الساعة عبر الأقمار الصناعية، على أن تستمر أعمال القياس لمدة عام كامل على الأقل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن صلاحية الموقع.

وتشير الخطة إلى أن المرحلة المقبلة، والمقدرة خلال الفترة من 2027 إلى 2031، تشمل إنشاء الطريق الجبلي واستكمال البنية التحتية، وطرح المناقصة الدولية، وتصنيع المرآة والتلسكوب والقبة، وذلك بعد اعتماد الموازنة اللازمة، على أن تبدأ مرحلة التجميع والمعايرة والتشغيل الأولي، أو ما يعرف بـ«الضوء الأول»، خلال عامي 2031 و2032 وفقا للتقديرات الحالية.

وتقدر التكلفة الرأسمالية للمشروع بنحو 100 إلى 150 مليون دولار، على مدار نحو خمس سنوات، فيما تتراوح تكلفة التشغيل السنوية المتوقعة بين 5 و12 مليون دولار، لتغطية نفقات العاملين وأجهزة الرصد والصيانة الدورية للمرآة.

ويتوافق المشروع مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في دعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير القدرات التكنولوجية الوطنية، وتعزيز التعاون العلمي الدولي، فضلا عن إعداد جيل جديد من الباحثين والمتخصصين في علوم الفلك والفضاء.

وأتاح المعهد الصفحة الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية، متضمنة مقالا علميا تفصيليا عن المشروع، أعده المهندس محمود مصطفى إسماعيل، بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد.