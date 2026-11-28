تحدث سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التغييرات المنتظرة في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اختياراته ستعتمد على مدى قدرة كل لاعب على تقديم الإضافة ومساعدة الفريق، دون النظر إلى الأسماء.

قمصان يعلن سياسة جديدة في تشكيل الأهلي: أي لاعب هيساعد الفريق هيكون موجود بغض النظر عن اسمه

وقال قمصان ، إن جميع اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن صفوف الأهلي سيظلون محسوبين على الفريق حتى موعد فترة الانتقالات المقبلة، سواء الصيفية أو الشتوية، مشيرًا إلى أنه سيمنح الفرصة لكل لاعب قادر على إثبات نفسه والمساهمة في تحقيق أهداف النادي.

وأضاف المدير الفني: «أي لاعب هيساعدني ويساعد الفريق هو اللي هيكون موجود، بغض النظر عن اسمه، أنا عاوز اللعيب اللي يساعدني ويساعد الفرقة».

وأوضح قمصان، أن هناك بعض اللاعبين الذين يمكنه مراجعة موقفهم ومنحهم فرصة جديدة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن جميع العناصر الحالية تنتمي إلى النادي الأهلي، وأن معيار المشاركة سيكون مدى قدرة اللاعب على تقديم الإضافة داخل الملعب.

وتأتي تصريحات المدير الفني في ظل سعيه لإعادة ترتيب أوراق الفريق والاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية، قبل الاستحقاقات المقبلة، والمنافسة على البطولات التي يشارك فيها الأهلي.