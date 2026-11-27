أعلنت شركة "HMD" إطلاق هاتف "HMD Rise" في الهند كإصدار اقتصادي يجمع بين أساسيات الاستخدام اليومي وخدمات الذكاء الاصطناعي باللغات المحلية، وفقاً لتقرير نشره موقع "Arabhardware" في 27 نوفمبر الجاري.

مواصفات هاتف HMD Rise ومزايا الذكاء الاصطناعي

أوضح التقرير أن الهاتف يجمع بين شاشة "LCD" وخدمات ذكاء اصطناعي، ويضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة مع إرفاق شاحن داخل العلبة.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية للسيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما يدعم المساعد الذكي "Indus" الذي يعمل بـ 22 لغة هندية.

النظام والدعم الأمني وموعد الطرح للبيع

لفت التقرير إلى أن "HMD Rise" يعمل بنظام "Android 16 Go Edition"، وهو إصدار مخفف من أندرويد صمم للأجهزة الاقتصادية لمراعاة محدودية موارد المعالجة والذاكرة.

وبحسب ما ذكره الموقع، تلتزم الشركة بتوفير تحديثات أمنية ربع سنوية لمدة عامين لوصول التصحيحات كل ثلاثة أشهر، على أن يبدأ طرح الهاتف للبيع خلال شهر ديسمبر المقبل.