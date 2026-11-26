طورت شركة أنثروبيك Anthropic، أداة جديدة تحمل اسم Siren، لاختبار مدى التزام وكلاء الذكاء الاصطناعي بالقيود الأمنية المفروضة عليهم، وقدرتهم على مقاومة الإغراءات التي قد تدفعهم إلى تجاوز بيئات التشغيل المعزولة والوصول إلى بيانات وموارد خارج نطاق صلاحياتهم.

وتعتمد الأداة على إنشاء بيئات اختبار افتراضية مغلقة، تعرف باسم “مصائد العسل” Honeypots، تتضمن ملفات ومعلومات مغرية، مثل كلمات المرور ومسارات الاتصال بالإنترنت، بهدف قياس ما إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي ستحاول الوصول إليها أو استغلالها بالمخالفة للتعليمات.

تفاوت كبير في قدرة النماذج على مقاومة الإغراء



أظهرت نتائج الاختبارات تفاوتا ملحوظا بين إصدارات نماذج Claude في التعامل مع هذه المحفزات، إذ سجل نموذجا Claude 5.5 وClaude Mythos 5.2 معدلات منخفضة نسبيا لإساءة استخدام الملفات المغرية، تراوحت بين 0.6% و1.6% فقط.

في المقابل، بلغت النسبة 12.7% لدى نموذج Mythos 5.1، بينما سجل إصدار Mythos 5 معدلا أعلى بكثير وصل إلى 25.8%.

وأشارت النتائج إلى أن التدريب الإضافي على الالتزام بالتعليمات قد يكون أحد أسباب تحسن أداء الإصدارات الأحدث، كما ساهم توجيه تحذير مباشر للنموذج بعدم محاولة الخروج من بيئة الاختبار في تقليل محاولات تجاوز القيود.

ورغم ذلك، لم تختفِ المخاطر تماما، إذ حاولت النماذج الأحدث الوصول إلى موارد خارج البيئات المعزولة في ما بين 21% و32% من السيناريوهات، حتى إن لم تنجح في إساءة استخدام تلك الموارد فعليا.

أنثروبيك تختبر قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على مقاومة الإغراءات

كيف تعمل أداة Siren؟



تعتمد Siren على وضع وكيل الذكاء الاصطناعي داخل واحدة من 26 بيئة اختبار افتراضية، صممت جميعها عمدا لتحتوي على ثغرات وقيود غير مكتملة.

وخارج هذه البيئات، تضع الأداة ملفات تحتوي على كلمات مرور، إلى جانب مسارات تتيح الوصول إلى الإنترنت، بينما تصاغ المهمة الموكلة إلى النموذج بطريقة تشجعه بصورة غير مباشرة على الوصول إلى هذه الملفات، دون إعطائه تعليمات صريحة بفعل ذلك.

وتحاط منظومة الاختبار بطبقة عزل إضافية لحماية الأنظمة الحقيقية ومنع وصول النماذج إليها، خصوصا أن اختبارات سابقة أظهرت نجاح بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركات كبرى، بينها أنثروبيك وOpenAI، في تجاوز بيئات التشغيل المعزولة، بل إن بعض الحالات تضمنت اختراق أنظمة تابعة لشركات أخرى.

هل تعكس النتائج مستوى المخاطر في الواقع؟

تؤكد أنثروبيك أن معدلات التجاوز المسجلة خلال الاختبارات لا تمثل احتمالات حدوث السلوك نفسه في الاستخدام الفعلي، مشيرة إلى أن النماذج خضعت للتجارب دون وسائل الحماية المعتادة المصاحبة لتشغيلها.

كما أرجعت الشركة التحسن في أداء الإصدارات الأحدث جزئيا إلى التدريب الإضافي باستخدام أساليب التعلم الخاضع للإشراف والتعلم المعزز، إلى جانب قدرة النماذج على تقييم العواقب قبل الاستجابة للإغراءات.

ومع ذلك، تثير النتائج تساؤلات بشأن مدى أمان منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحيات الوصول إلى الملفات والبيانات الشخصية، خاصة مع توسع استخدامها لتنفيذ مهام مباشرة على أجهزة المستخدمين والأنظمة الرقمية.