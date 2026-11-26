يتوجه وفد رفيع المستوى من حزب الجبهة الوطنية إلى مستشفيات إمبابة والوراق وبولاق الدكرور، لزيارة مصابي حادث حريق ناقلة المواد البترولية الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والاطمئنان على حالتهم الصحية ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

ويضم الوفد كلا من النواب السيد القصير، الدكتور يوسف عامر، عماد خليل، أحمد فتحي، داليا السعدني، وسيم كمال عثمان، أحمد الحمامصي، ووسام إسماعيل، وعدد من قيادات وأعضاء حزب الجبهة الوطنية.

متابعة تداعيات الحادث

ويثمن حزب الجبهة الوطنية توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على متابعة تداعيات الحادث، وتوجيه الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، فضلاً عن سرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

تسخير إمكانيات الحزب وكوادره التنظيمية

وفي إطار التحرك الميداني للحزب، تابع الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تطورات الحالة الصحية للمصابين بالتنسيق مع الوفد الميداني وغرفة العمليات المركزية بالحزب، موجهاً بتسخير إمكانيات الحزب وكوادره التنظيمية والإغاثية لمساندة جهود الأجهزة التنفيذية، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، وتذليل أي معوقات قد تواجههم.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمد عمران، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، عن تضامن الحزب الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، مؤكداً حرص الحزب على تقديم الدعم اللازم لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتلبية احتياجات المتضررين وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين.

نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.