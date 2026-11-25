خطفت الفنانة والراقصة فيفي عبده الأنظار بأحدث إطلالاتها، بعد ما شاركت جمهورها صورة ظهرت خلالها بإطلالة لافتة باللون الأحمر، عكست ذوقها الجريء وحرصها الدائم على اختيار التصميمات غير التقليدية التي تمنحها حضورا مميزا.

وظهرت فيفي عبده بفستان طويل باللون الأحمر الداكن، مصنوع من خامة تبدو مخملية، وجاء بتصميم أنثوي يبرز تفاصيل القوام، مع قصة مكشوفة عند منطقة الصدر والكتفين، أضفت على الإطلالة لمسة من الجرأة والأناقة.

تفاصيل إطلالة فيفي عبده بالفستان الأحمر

وكان أبرز ما ميز الفستان هو التصميم اللافت لمنطقة الأكتاف، حيث زينته بتفاصيل ضخمة ومنفوشة على شكل كشكشة وطبقات من القماش، امتدت حول الرقبة والكتفين، مع أكمام واسعة ومنسدلة أضفت طابعا دراميا على التصميم، وجعلت الإطلالة أكثر تميزا.

فيفي عبده تعتمد المكياج القوي والشعر الأسود

ومن الناحية الجمالية، اختارت فيفي عبده ترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على أحد جانبي كتفيها، بتصفيفة ناعمة أظهرت ملامح وجهها، كما اعتمدت مكياجا قويا ارتكز على إبراز العينين وتحديدهما، مع أحمر شفاه بدرجة هادئة نسبيا، ليحقق توازنا مع قوة اللون الأحمر في الفستان.

وأكملت إطلالتها بقطع من المجوهرات الفضية حول الرقبة، جاءت متناسقة مع التصميم، وأضافت لمسة من اللمعان والرقي إلى اللوك بالكامل.