كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل التحرك الإسعافي للتعامل مع حادث انفجار سيارة محملة بالوقود، مؤكدًا أن الوزارة دفعت بعشرات سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين وتقديم التدخلات الطبية العاجلة.

سيارات الإسعاف المشاركة

وقال وزير الصحة، خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة MBC مصر، إن أول 13 سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث خلال 8 دقائق فقط من وقوعه، قبل أن يرتفع إجمالي عدد سيارات الإسعاف المشاركة في عمليات الإنقاذ والتعامل مع المصابين إلى 39 سيارة.

جهود الإسعاف للتعامل

وأوضح عبد الغفار أن الحادث بدأ بانقلاب سيارة كانت محملة بالوقود، أعقبه انفجار واشتعال النيران، التي امتدت إلى عدد كبير من السيارات الموجودة بمحيط الواقعة، ما استدعى تكثيف جهود الإسعاف للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الضحايا والمصابين.

وأشار الوزير إلى أن الحصيلة الأولية للمصابين بلغت 18 حالة، من بينهم 16 مصابًا بحروق متفاوتة، وحالتان تعرضتا للاختناق، لافتًا إلى أن حالتي الاختناق من المتوقع خروجهما من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

استمرار متابعة المصابين

وشدد وزير الصحة على استمرار متابعة المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع متابعة تطورات الحادث أولًا بأول.