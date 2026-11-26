افتتح الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والسفيرة شارمين روينا سي أفيكيفيل سفيرة جمهورية الفلبين بالقاهرة، والسفيرة مي طه محمد خليل مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية وشؤون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، المعرض المؤقت «خيوط الصداقة: المنسوجات الفلبينية للسكان الأصليين والأزياء التقليدية»، وذلك بقاعة النسيج بالمتحف.

ويأتي تنظيم المعرض بالتعاون مع سفارة الفلبين بالقاهرة، احتفالًا بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفلبين، وبمناسبة شهر الشعوب الأصلية لعام 2026، حيث يستمر لمدة عشرة أيام.

من جانبه.. أعرب الدكتور الطيب عباس عن اعتزازه باستضافة المتحف لهذا المعرض، مؤكدًا أن تنظيمه يعكس عمق العلاقات المصرية الفلبينية، ويجسد رسالة المتحف باعتباره منصة للتواصل الحضاري والانفتاح على ثقافات العالم، مشيرًا إلى أن المنسوجات والأزياء التقليدية تُعد إحدى أبرز صور التعبير عن الهوية الثقافية للشعوب، لما تحمله من دلالات تاريخية واجتماعية وفنية توارثتها الأجيال عبر العصور.

فيما أعربت السفيرة شارمين روينا سي أفيكيفيل، عن سعادتها بالتعاون مع المتحف في تنظيم المعرض، مؤكدة أن الاحتفال بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل مناسبة مهمة لتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم المشترك، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على ثراء التراث الثقافي الفلبيني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به المتحف في صون التراث الإنساني والاحتفاء بتنوعه.

وأكدت السفيرة مي طه محمد خليل، أن المعرض يعكس عمق روابط الصداقة التي تجمع بين مصر والفلبين، مشيرة إلى أهمية الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول.

وعقب الافتتاح، قام الحضور بجولة داخل المعرض للتعرف على ما يضمه من مجموعة متميزة من المنسوجات والأزياء التقليدية التي تعكس ثراء وتنوع الموروث الثقافي للمجتمعات الأصلية بالفلبين، بما تتميز به من ألوان وزخارف ونقوش فنية تحمل دلالات رمزية وثقافية، وتبرز براعة الحرفيين الفلبينيين ومهاراتهم في فنون النسيج التقليدية، باعتبارها أحد أبرز مكونات التراث الثقافي غير المادي والذاكرة الجمعية للشعب الفلبيني.

وتضمنت فعاليات الافتتاح تقديم عدد من العروض الفلكلورية والرقصات الشعبية الفلبينية، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأطباق التقليدية، بما أتاح للحضور فرصة للتعرف على جوانب مختلفة من الثقافة الفلبينية وعاداتها وتقاليدها.

وقد شهد الافتتاح حضور عدد من السفراء وممثلي السفارة الفلبينية بالقاهرة، والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب عدد من أبناء الجالية الفلبينية في مصر.