تواصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هاتفيًّا مع فاروق علي فاروق، أحد مصابي حادث الوراق أمس؛ للاطمئنان على حالته الصحية بعد تلقيه الرعاية الطبية الكاملة عقب وصوله إلى مستشفى سيد جلال الجامعي؛ حيث يتلقى بقسم جراحة التجميل والحروق، متمنيًا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر خلال الاتصال تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى يتماثل للشفاء التام، مشددًا على أن الأزهر الشريف يضع كامل إمكاناته في خدمة أبناء الوطن.

دعاء شيخ الأزهر للمصابين

وفي ختام الاتصال، دعا شيخ الأزهر المولى -عزَّ وجلَّ- أن يَمُنَّ على المصاب بالشفاء العاجل، وأن يرحم ضحايا الحادث، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

من جانبه، أعرب المصاب فاروق علي فاروق عن سعادته بهذا الاتصال الكريم من فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية تركت أثرًا بالغًا في رفع روحه المعنوية، وموجهًا الشكر لفضيلته وللأطقم الطبية بمستشفى سيد جلال الجامعي على ما يلقاه من رعاية واهتمام كبيرين منذ لحظة وصوله تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الجليل، عميد كلية الطب، والدكتور سمير جودة، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي.

وفي السياق ذاته، كان الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، قد أصدر أمس بيانًا نعى فيه ضحايا حادث الوراق، وتقدَّم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووجَّه برفع جاهزية مستشفيات الجامعة لاستقبال أي حالات من مصابي الحادث، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم على الفور، وتوفير جميع الإمكانات الطبية والبشرية اللازمة لعلاجهم.