تقدم مجموعة BYD الصينية عبر علامتها فانج تشنج باو طراز تاي 9، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بـ 6 مقاعد، مدعومة بتقنية تتيح إخفاء عجلة القيادة داخل لوحة القيادة عند توقف السيارة.

ويأتي هذا الحل؛ لإعادة استغلال مساحة السائق وتحويلها إلى منطقة للراحة خلال الانتظار والشحن، كما تجمع السيارة بين منظومة هجينة قابلة للشحن ومدى طويل.

بي واي دي تاي 9

تصميم بي واي دي تاي 9

يبلغ طول تاي 9 نحو 5,270 ملم، وعرضها 1,999 ملم، وارتفاعها بين 1,850 و1,880 ملم بحسب التجهيز، مع قاعدة عجلات بطول 3,130 ملم، وتعتمد المقصورة 3 صفوف و6 مقاعد، بينما يأتي الهيكل بخطوط صندوقية وسقف مرتفع، وإضاءة LED.

منظومة هجينة بقوة 536 حصانًا

تستخدم السيارة محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ضمن منظومة هجينة قابلة للشحن، يعمل بالتكامل مع محركين كهربائيين في الأمام والخلف، وتبلغ القوة الإجمالية 400 كيلوواط، بما يعادل نحو 536 حصانًا، مع دفع رباعي وتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية.

بي واي دي تاي 9

وتعتمد المنظومة على بطارية Blade من الجيل الثاني بسعة 66.48 كيلوواط ساعة، توفر مدى كهربائيًا يصل إلى 400 كيلومتر وفق دورة CLTC، فيما يصل المدى الإجمالي إلى 1,630 كيلومترًا.

بي واي دي تاي 9

تجهيزات تاي BYD 9

تضم تاي 9 نظام تعليق هوائي ذكي، بينما تشمل المقصورة شاشة مركزية بقياس 30 بوصة، ونظامًا صوتيًا، وشاشات إضافية بحسب الفئة، فضلًا عن تقنيات مساعدة للسائق تعتمد على مستشعرات ورادار ليدار، وتختلف التجهيزات بين الإصدارات، مقاعد فاخرة يمكن اختيار أوضاع الجلوس من خلالها، بالإضافة إلى تقنيات التدفئة والتبريد.

بي واي دي تاي 9

سعر السيارة تاي BYD 9

تبدأ أسعار السيارة في السوق الصينية من 279,900 يوان وصولًا إلى 329,900 يوان للفئة عالية التجهيز المدعومة بتقنية طي مقود الحركة.