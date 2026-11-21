كشفت هيونداي عن الجيل الثامن الجديد من السيارة الشهيرة “إلنترا”، خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات، في 19 نوفمبر 2026، وتحمل السيارة اسم “أفانتي” في كوريا، بينما تصل إلى الأسواق العالمية باسم “إلنترا” في أوائل 2027.

تصميم هيونداي إلنترا 2027

تعتمد هيونداي إلنترا الجديدة لغة Art of Steel، مع خطوط حادة وأسطح بارزة تمنح الهيكل مظهرًا أكثر اتساعًا، وتظهر الرفارف بتصميم مطور، إلى جانب غطاء محرك طويل وتكوين سيدان.

وتستخدم السيارة مصابيح H-Edge في الأمام والخلف، ومقابض أبواب مخفية ترتفع عند الاستخدام، ومرايا جانبية نحيفة، بينما تأتي بطلاء متعدد الألوان، منها الأزرق كودياك والرمادي رابتور المطفي والأخضر جرافين اللؤلؤي.

هيونداي إلنترا 2027

أبعاد هيونداي إلنترا 2027

يبلغ طول إلنترا 2027 نحو 4,795 مم، وعرضها 1,855 مم، وارتفاعها 1,425 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,750 مم، وبالمقارنة مع الجيل السابق، زاد الطول 85 مم والعرض 30 مم، وامتدت قاعدة العجلات 30 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 479 لترًا في نسخة البنزين، مقابل 467 لترًا للهجينة.

هيونداي إلنترا 2027

محركات وأداء هيونداي إلنترا 2027

تقدم السيارة بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر، ينتج 149 حصانًا، ويرتبط بناقل حركة متغير باستمرار IVT. ويأتي الخيار الآخر بمنظومة هجينة تضم محركًا بنزينًا سعة 1.6 لتر، وتبلغ قوتها الإجمالية 157 حصانًا، مع ناقل حركة مزدوج القابض من 6 سرعات.

هيونداي إلنترا 2027

أبرز تجهيزات السيارة

تأتي المقصورة بنظام Pleos Connect الترفيهي، وشاشة قياسية عالية الدقة قياس 12.9 بوصة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا.

وتشمل التجهيزات منافذ USB-C بقدرة تصل إلى 100 واط، وشاحني هواتف لاسلكيين بقدرة 15 واط، ونظامًا صوتيًا من Bang & Olufsen في بعض الفئات.

هيونداي إلنترا 2027

وتضم إلنترا حزمة Hyundai SmartSense، التي تشمل تفادي الاصطدام الأمامي، ومراقبة النقطة العمياء، والمحافظة على المسار، والتنبيه عند مغادرة السيارة، وتجهيزات للركن، منها كاميرا الرؤية المحيطية وحساسات حركة.