كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة وردت في مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بشأن التحركات السياسية التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن بايدن تحدث عن اجتماع رباعي كان مقررًا عقده يوم 17 أكتوبر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن، والرئيس الفلسطيني، والرئيس الأمريكي.

بحث تطورات الأوضاع في المنطقة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الاجتماع كان يستهدف بحث تطورات الأوضاع في المنطقة عقب عملية طوفان الأقصى، إلا أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن استشهاد نحو 500 فلسطيني، أدى إلى تغير الموقف.

وأضاف أن المجزرة دفعت الرئيس السيسي إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع، قبل أن تتوالى الاعتذارات من الأطراف الأخرى، لتنتهي الترتيبات بإلغاء القمة الرباعية وعدم انعقادها.