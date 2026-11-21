انتهت الفنانة أمينة من تسجيل أغنيتها الجديدة بالتعاون مع فرقة وسط البلد، في أول دويتو غنائي يجمعهما، ضمن ألبوم الفرقة المرتقب «تروما»، والمقرر طرحه يوم 4 ديسمبر المقبل، بعد غياب نحو 9 سنوات عن إصدار الألبومات الغنائية.

وتحمل الأغنية اسم «قلب الأسد»، وتجمع بين اللون الغنائي الشعبي الذي تتميز به أمينة والطابع الموسيقي الخاص بفرقة وسط البلد، في تجربة غنائية جديدة ضمن الألبوم الذي يضم 12 أغنية متنوعة.

وتستعد فرقة وسط البلد لإطلاق أول فيديو كليب من الألبوم يوم الخميس المقبل، تمهيدًا لطرحه كاملًا في الرابع من ديسمبر، في عودة تقدم خلالها الفرقة تجربة موسيقية جديدة لجمهورها.

ويمثل ألبوم «تروما» عودة فرقة وسط البلد إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد، بعد آخر ألبوماتها «بنطلوني الجينز» الذي صدر عام 2018، وضم عددًا من الأغنيات، أبرزها «شاشة التليفون» بمشاركة الفنان آسر ياسين، و«أنا كويس» و«براح» و«الجاسية».

وتأتي هذه العودة بالتزامن مع اقتراب الفرقة من الاحتفال بمرور 30 عامًا على انطلاق رحلتها الفنية، بعدما نجحت في إحداث نقلة نوعية في المشهد الموسيقي المصري، باعتبارها من أوائل الفرق التي قدمت مفهوم الفرقة الغنائية الحديثة، وأسهمت في إطلاق موجة الموسيقى المستقلة «الأندرجراوند» وانتشارها في مصر، وفتحت الطريق أمام أجيال جديدة من الفرق الموسيقية.

وتأسست فرقة وسط البلد عام 1998، واستطاعت على مدار مسيرتها أن تصنع هوية موسيقية خاصة تمزج بين الروك والجاز والموسيقى الشرقية، وقدمت مجموعة من الأغنيات التي حققت انتشارًا جماهيريًا، من بينها «قربيلي» و«أنتيكا» و«شمس النهار» و«كراكيب».