ألف رحمه ونور.. أمينة تحيي ذكرى رحيل شقيقها

أحيت المطربة أمينة، الذكرى السنوية الثالثة لرحيل شقيقها أنور الفخراني، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات.

ونشرت أمينة، صورة لشقيقها الراحل، عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتبت: «الثانوية الثالثة لأخويا الغالى أنور الفخرانى ١٠/٢٧.. ألف رحمه ونور تنزل عليك يا حبيبى .. فضلاً وليس أمر الدعاء له ولجميع موتانا وانا لله وانا اليه راجعون».

أغاني أمينة

من جهة أخرى، طرحت المطربة أمينة، أغنية سد يا ماما سد، في شهر يونيو الماضي، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

أغنية سد يا ماما سد لـ أمينة، من كلمات عمرو قطب، ألحان حسين زكريا، توزيع موسيقي نوار البحيري.

وفي شهر مايو، طرحت أمينة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم مايشغلوناش، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية مايشغلوناش لـ أمينة، من كلمات: محمود سوستة، ميلودي: زياد وائل، موسيقى: زيزو المايسترو، صولو: بندق.

وتقول كلمات الأغنية:

مايشغلوناش

كلامهم فاضي مهو عادي الكلام ببلاش

دي ناس اوباش

ونارهم قايده من ناحيتنا مبتهداش

كفايه صفار

مفيش غيرنا احنا بتراقبونا ليل ونهار

عنيكو ردار

ومش حالين وقاعدين تنقلو الاخبار

احنا العين علينا

من ناس حوالينا

بقو بيبصو لينا

حتي ف لبسنا

اسلكو حبه عيب

سيبتو ايه للغريب

كلو صبح يخيب

مين سالكلنا