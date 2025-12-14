تخفيضات من 15% لـ 50%..محافظ القاهرة: أسواق اليوم الواحد تحارب الغلاء

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة أمام حى المرج ، بالتعاون مع وزارة التموين، ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم ،موضحًا أن الفكرة تقوم على تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في تخفيض تكلفة السلع دون المساس بجودة المنتجات.
شارك فى السوق الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز مستقبل مصر، وشركة المصريين، وعدد من شركات القطاع الخاص.
ويضم السوق ٥٠ عارضًا لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات ، والبيض ، بالإضافة إلى منتجات عدد من الأسر المنتجة التي تقدم أطعمة جاهزة للطهو.