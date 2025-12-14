قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح
وكيل الأزهر وأمين البحوث يتفقدان انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام
3 أمور ترفع قدرك عند الله.. مركز الأزهر يوضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تخفيضات من 15% لـ 50%..محافظ القاهرة: أسواق اليوم الواحد تحارب الغلاء

مريم عزت

‎تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة أمام حى المرج ، بالتعاون مع وزارة التموين، ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع .


‎ وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء،  وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم ،موضحًا أن الفكرة تقوم على تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في تخفيض تكلفة السلع دون المساس بجودة المنتجات.


‎شارك فى السوق الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وجهاز الخدمة الوطنية،  وجهاز مستقبل مصر، وشركة المصريين،  وعدد من شركات القطاع الخاص.
‎ويضم السوق  ٥٠ عارضًا لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل،  والبقوليات ، والبيض ، بالإضافة إلى منتجات عدد من الأسر المنتجة التي تقدم أطعمة جاهزة للطهو.
 

