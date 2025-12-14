تخفيضات من 15% لـ 50%..محافظ القاهرة: أسواق اليوم الواحد تحارب الغلاء

‎تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة أمام حى المرج ، بالتعاون مع وزارة التموين، ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع .



‎ وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم ،موضحًا أن الفكرة تقوم على تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في تخفيض تكلفة السلع دون المساس بجودة المنتجات.



‎شارك فى السوق الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز مستقبل مصر، وشركة المصريين، وعدد من شركات القطاع الخاص.

‎ويضم السوق ٥٠ عارضًا لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات ، والبيض ، بالإضافة إلى منتجات عدد من الأسر المنتجة التي تقدم أطعمة جاهزة للطهو.

