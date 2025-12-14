قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق

جنى
جنى
رامي المهدي

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل جديدة عن حادث دهس جنى في التجمع

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما نشره موقع صدى البلد عن حادث دهس طالبة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة.

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية التي باشرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى أن الحادث قتل خطأ، ولا علاقة بأي خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهمة.

وأضافت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أنه في أثناء خروج الطالبة من المدرسة وعبورها الطريق؛ اصطدمت بها السيدة فجأة، مما نتج عنه إصابتها، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.

فيما تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات للوقوف على مدى سرعة السيارة وقت الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ بعدما استمعت لأقوال زميلة الطالبة جنى، والمتهمة، واللتان جاءت أقوالهما مؤكدة عدم وجود خلافات بين المتهمة والمجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في القاهرة، أنه في أثناء سير المتهمة بسيارتها على الطريق بالقرب من المدرسة؛ عبرت الفتاة الطريق أمامها، مما نتج عنه اصطدامها بها من الجهة اليسرى للسيارة، وسقوطها على الأرض، ثم وفاتها قبل وصولها المستشفى.

كما شهدت سيدة كانت متواجدة وقت الحادث، بأنه في أثناء عبور الطالبة للطريق أمام سيارة المتهمة؛ اصطدمت بها الأخيرة، مما نتج عنه إصابتها، ثم أثناء نقلها للمستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث مروري على الطريق بالشروق.

وبالانتقال والفحص؛ تبين اصطدام سيدة بطالبة أثناء سيرها بالشارع ووفاة الطالبة في الحال، وتم نقل الجثمان لثلاجة المستشفى والتحفظ على السيدة في قسم الشرطة.

وتبين من التحريات أن الحادث مروري، وليس بين المتهمة والمجني عليها خلافات.

وحرر المحضر اللازم عن الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.


 

قاضي المعارضات طالبة الشروق الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة اخبار الحوادث

