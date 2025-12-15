طريقة تخليل اللفت

مخلل اللفت من أكثر أنواع المخللات انتشارًا على المائدة المصرية، خاصة مع الوجبات السريعة والمشويات، ورغم بساطة طريقة تحضيره، إلا أن الكثيرين يواجهون مشكلة تغير لونه أو طعمه بعد فترة قصيرة من التخزين.

وإليكِ سر نجاح تخليل اللفت وطريقة الاحتفاظ به لأطول مدة ممكنة دون أن يفسد أو يفقد قرمشته، وفقًا لـ «سى بى سى سفرة»، كالتالى:

المكونات:

- كيلو لفت مقطع أصابع أو شرائح.

- ثمرة بنجر صغيرة لإعطاء اللون الوردى.

- 4–5 فصوص ثوم (اختياري).

- ملح خشن.

- خل أبيض.

- ماء مغلى وبارد.

- برطمانات زجاجية محكمة الغلق.

خطوات التحضير لتخليل اللفت

1- اللفت الصغير هو الأفضل لأنه أكثر قرمشة وأقل مرارة، كما يساعد فى تخزينه لفترة طويلة دون أن يلين.

2- تنقع شرائح اللفت ساعة فى ماء وملح لإخراج السوائل الزائدة والحفاظ على القرمشة.

3- تُغسل البرطمانات جيدًا ثم تجفف تمامًا، فالرطوبة تؤدى لتكوّن عفن سريع.

4- امزجى كوب ماء مغلى وبارد ونصف كوب خل وملعقتين كبيرتين من الملح الخشن، قلبى المحلول حتى يذوب الملح تمامًا.

5- إضافة شرائح البنجر تمنح اللفت لونًا ورديًا طبيعيًا، كما تساعد على زيادة مدة الحفظ.

6- ضعى اللفت والبنجر فى البرطمان، ثم أضيفى محلول التخليل حتى يغطيه بالكامل.

7- يُحفظ فى مكان مظلم وجاف لمدة 5–7 أيام حتى يصل للطعم المناسب.