أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

علقت الإعلامية نيرة الأحمر على قرار النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك.

وقالت نيرة فى تصريحات تليفزيونية، إن النيابة العامة أصدرت بيان رسمي بخصوص أرض نادي الزمالك في 6 اكتوبر والتحقيقات التي تجرى فيها وأنا قريت البيان بالكامل كما ورد.

وتابعت إحنا بنحترم الدولة وبنحترم بيان النيابة العامة، وفي انتظار التحقيقات وفي انتظار نتائج التحقيقات، وكمان مجلس إدارة نادي الزمالك في انعقاد دائم، وأعلن موقفه في بيان من عدة أيام بخصوص الأرض البديلة.

وأكملت، في الاخر إحنا ننتظر التحقيقات ونتائج التحقيقات بالتأكيد، ونحترم الدولة ونحترم النيابة العامة، ولكن في انتظار نتائج التحقيقات حتى نهايتها.

واختتمت : وكمان زي ما قلت لحضراتكم، مجلس إدارة نادي الزمالك في انعقاد تام من أجل نادي الزمالك، ومن أجل أرض نادي الزمالك، التي هي حق لا يمكن التخلي عنه بالتأكيد.