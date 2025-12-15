20 ألف لحاف وبطانية..تدشين مبادرةدعم الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

دشّن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط محافظ دمياط مبادرة جمعية البر والتقوى «أمان ودفا» الهادفة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي و في إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية و التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى و محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وتستهدف المبادرة توزيع 20 الف لحاف وبطانية على محافظات الجمهورية من بينهم 5 آلاف لحاف وبطانية على المستحقين بنطاق محافظة دمياط، وناقش " محافظ دمياط " آلية التوزيع بالتنسيق بين الجمعية ومديرية التضامن الاجتماعي بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهلهم خلال فصل الشتاء وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز التكافل الاجتماعي.

وأشاد " المحافظ" بهذه المبادرة التى تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تحرص المحافظة على دعمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وضمان عدالة التوزيع.

كما بحث مع رئيس مجلس إدارة الجمعية استراتيجية إطلاق مبادرات تحقق معايير الاستدامة أى تساهم فى توفير دخل ثابت للأسر والفئات الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة ، وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية لهم تساعدهم على بدء مشروعاتهم وتوفير آفاق تسويقية لمنتجاتهم ، مؤكدًا على تعزيز تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة ، كما لفت إلى أن المحافظة ستدعمها بشكل كامل .

هذا وقد وجه " الدكتور أيمن الشهابى " الشكر الى جمعية البر والتقوى ومديرية التضامن الاجتماعي ومتطوعى الجمعية على ما يقدمونه من تكاتف لدعم المبادرات الإنسانية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.