إنقاذ طفلة بعد تناولها أقراص ماريفان بالخطأ في مستشفى دمياط العام

استقبل قسم الاستقبال بمستشفى دمياط العام ، طفلة محولة من إحدى المستشفيات الجامعية وتم تحويلها إلى قسم السموم بمستشفى دمياط العام بعد تناولها أقراص ماريفان الخاصة بجدتها عن طريق الخطأ وهي من الأدوية المسببة لسيولة الدم واحتمالات حدوث نزيف.



تم حجز الطفلة بقسم الأطفال وإجراء التحاليل اللازمة وإعطاؤها العلاج المناسب مع المتابعة المستمرة وبعد 24 ساعة أعيدت التحاليل للاطمئنان على حالتها الصحية.



وخرجت الطفلة من المستشفى بصحة جيدة والحمد لله.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الدكتور ايمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط

واشراف الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام.