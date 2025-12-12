الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا السبت 13 ديسمبر حالة من الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة بأجواء باردة خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا وبارد ليلًا على أغلب أنحاء البلاد، في استمرار لتأثير الكتل الهوائية الباردة القادمة من البحر المتوسط.

شبورة مائية كثيفة تؤثر على الرؤية

تشير الهيئة إلى أن الطقس غدًا سيشهد تكون شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعات المتأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحًا بنحو 6 ساعات، وذلك على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تتسبب هذه الشبورة في انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ما يستدعي الحذر الشديد أثناء القيادة المبكرة.

فرص أمطار متفاوتة الشدة

ومن المتوقع أن تتعرض بعض المحافظات لموجة من الأمطار الخفيفة وقد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة طوال اليوم.

كما تتوقع الأرصاد فرصًا ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، دون تأثيرات قوية على حركة المرور.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس غدًا من حيث درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مختلف المناطق، وجاءت كالتالي:

الطقس في القاهرة
العظمى 21 درجة
الصغرى 14 درجة

الطقس في الإسكندرية
العظمى 21 درجة
الصغرى 12 درجة

الطقس في مطروح
العظمى 19 درجة
الصغرى 12 درجة

الطقس في سوهاج
العظمى 22 درجة
الصغرى 10 درجات

الطقس في قنا
العظمى 22 درجة
الصغرى 9 درجات

الطقس في أسوان
العظمى 24 درجة
الصغرى 11 درجة

استمرار الأجواء الباردة وتحذيرات للمواطنين

أكدت الهيئة أن الطقس غدًا سيظل باردًا خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع استمرار احتمالات تكوّن الشبورة على الطرق، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الصباح الأولى والليل.

كما شددت على أهمية متابعة البيانات الرسمية أولاً بأول، تحسبًا لأي تغيرات في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

