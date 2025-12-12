قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

عروس المنوفية
عروس المنوفية
مروة فاضل

اكد تقرير الطب الشرعي لوفاة كريمة عروس المنوفية، انها تعرضت لاعتدءات جسدية عنيفة وضربات قوية في الحسد والرأس مما أدى إلي توقف الوظائف الحيوية لجسدها ووفاتها في الحال.

وأكد تقرير الطب الشرعي، أن المتوفاة عروس المنوفية حامل في الشهر الثالث والضرب العنيف أدي إلي وفاتها. 

وتستكمل جهات التحقيق متابعة القضية وذلك لاحالة القضية للمحاكمة ومعاقبة المتهم. 

فيما اعترف المتهم بقتل عروسه بعد 4 أشهر من الزواج نتيجة خلافات زوجية بينهم حيث تعدي عليها بالضرب المبرح مما أدى إلي وفاتها. 

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز. 

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية عروس المنوفية ميت بره الطب الشرعي

