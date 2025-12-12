تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

اكد تقرير الطب الشرعي لوفاة كريمة عروس المنوفية، انها تعرضت لاعتدءات جسدية عنيفة وضربات قوية في الحسد والرأس مما أدى إلي توقف الوظائف الحيوية لجسدها ووفاتها في الحال.

وأكد تقرير الطب الشرعي، أن المتوفاة عروس المنوفية حامل في الشهر الثالث والضرب العنيف أدي إلي وفاتها.

وتستكمل جهات التحقيق متابعة القضية وذلك لاحالة القضية للمحاكمة ومعاقبة المتهم.

فيما اعترف المتهم بقتل عروسه بعد 4 أشهر من الزواج نتيجة خلافات زوجية بينهم حيث تعدي عليها بالضرب المبرح مما أدى إلي وفاتها.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.