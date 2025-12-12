شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية بنطاق المحافظة ، للتأكد من تطبيق المعايير والإشتراطات البيئية وعدم وجود إنبعاثات تضر بالبيئة، فضلًا عن التأكد من إدارة الأنشطة التجارية بترخيص قانوني وبيئي من الجهات المختصة، والتخلص الآمن من النفايات العادية الخطرة ، وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة تنمية الوعي البيئي لدى طلاب المدارس لما يمثله من محوراً أساسياً في بناء جيل واعٍ بقضايا البيئة وقادر على المشاركة الفعّالة في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها. وأوضح سيادته أن تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى النشء منذ الصغر يعد استثماراً حقيقياً في مستقبل أكثر أمناً ونقاءً، لافتاً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ البرامج التثقيفية والأنشطة التوعوية داخل المدارس لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين الطلاب.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أنه تم تشكيل لجنة من قسم التفتيش البيئي ومعمل القياسات البيئية بالفرع ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتفتيش على (٨) منشآت غذائية وصناعية بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة ، للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات ، وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة فضلاً عن التأكد من توافر بيئة عمل آمنة للعاملين بالمنشآت وتبين من أعمال التفتيش المفاجئ مطابقة منشأة واحدة للمعايير والإشتراطات البيئية ومخالفة (٧) منشآت للمعايير والإشتراطات المنصوص عليها في قانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومنطقة الأزهر الشريف لتنظيم ندوات لرفع الوعي البيئي لدى طلبة المدارس والمعاهد الأزهرية تم تنفيذ (٩) ندوات توعوية لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية بمراكز (الزقازيق-بلبيس –منيا القمح.