بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

أعلنت أسرة المتهم بقتل عروسه في قرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عن نقل والده المتهم إلى المستشفى لتدهور حالتها الصحية.

جاء ذلك حزنا على القبض على نجلها بتهمة قتل عروسه بعد 4 أشهر من الزواج.

وأكد أهالي القرية، ان والدة المتهم اصيبت بحالة نفسية سيئه بسبب الحديث عن نجلها وعدم قدرتها علي توفير محامي للدفاع عنه في محبسه.

وتابع الأهالي، ان الأم ونجلها الأكبر يترددون دائما علي قسم الشرطة للاطمئنان على نجلهم وتوفير متطلباته.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.