لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

شنّ اللاعب الفلسطيني محمد صالح، لاعب منتخب فلسطين ونادي إيسترن كومبي، والهجوم السابق للنادي المصري البورسعيدي، هجوماً حاداً على الحكم أمين عمر الذي أدار مباراة ربع نهائي كأس العرب بين فلسطين والسعودية، والتي انتهت بفوز الأخضر 2-1.



وكتب صالح عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»:

"في يوم من الأيام بالدوري المصري!! واليوم بعد الضربة التي تلقيتها في رأسي وأنا على الأرض، الحكم أمين عمر قال لي: قوم واسترجع. تحكيم آخر زمن. الحمد لله هناك رجال من ظهر رجال."



نجح منتخب السعودية فى التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بعد الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.