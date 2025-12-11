قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
U S A وإسبانيا تطلبان خوض وديتين أمام منتخب مصر استعدادا لـ مونديال أمريكا
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن الموعد الرسمي لاستقرار حالة الطقس وانتهاء الموجة الباردة التي تؤثر على مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية. 

وأوضح القياتي في تصريحاته أن التحسن يبدأ اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر 2025، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين، وهو ما يمهّد لعودة الأجواء المستقرة على معظم المناطق.
 

تراجع فرص الأمطار تدريجيًا

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار ستشهد تراجعًا ملحوظًا بداية من السبت، لتصبح فرص الأمطار ضعيفة على جميع المناطق، مؤكدًا أن البلاد لن تتعرض لموجات جديدة من عدم الاستقرار خلال هذه الفترة.
 

الأرصاد الجوية

وفي سياق متصل، تطرق القياتي إلى تأثير عاصفة "بايرون" على مصر، مشيرًا إلى أن تأثيرها يكون محدودًا للغاية، حيث تتأثر البلاد فقط بأطراف المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، وهو ما ينتج عنه فرص لأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تظل الأمطار على القاهرة الكبرى خفيفة وعشوائية.

استمرار الأجواء الباردة ليلاً

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها التفصيلية لحالة الطقس خلال الأيام القادمة، مؤكدة أن الطقس سيظل باردًا خلال ساعات الليل والفجر على أغلب الأنحاء، مقابل طقس معتدل الحرارة نهارًا. 

وأوضحت الهيئة أن فترات الليل والساعات الأولى من الصباح ستظل الأكثر تأثرًا بالبرودة خلال هذه الفترة.

الشبورة المائية تواصل نشاطها

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة المائية ستكون العامل الأكثر تأثيرًا خلال الطقس الأيام القادمة، حيث تنشط من التاسعة مساءً وحتى الثالثة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وتشمل الشبورة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصبح كثيفة في بعض الأحيان مما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

مناطق الأمطار الأيام القادمة

وتشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا الجمعة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك بشكل متقطع. 

كما تتجدد فرص الأمطار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع بداية الأسبوع خلال الفترة من الأحد 14 ديسمبر وحتى الثلاثاء 16 ديسمبر على فترات متفرقة.

نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الطقس الأيام القادمة نشاطًا متقطعًا للرياح مع بداية الأسبوع القادم، وهو ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حتى مع الارتفاع الطفيف المتوقع في درجات الحرارة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ونشرت الهيئة بيانًا تفصيليًا لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة، والتي جاءت كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة، الصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة، الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد: العظمى 21 درجة، الصغرى 9 درجات
جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة، الصغرى 12 درجة

متابعة مستمرة للتغيرات الجوية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنها تواصل متابعة التغيرات الجوية على مدار الساعة، مع الالتزام بإصدار تحديثات دورية حال حدوث أي تطورات جديدة في حالة الطقس، لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين في التوقيت المناسب.

